Гражданское судно подорвалось на взрывчатке возле Одессы

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 августа 2025, 12:33
Гражданское судно подорвалось на взрывчатке возле Одессы
фото с сайта "думская"

Гражданское судно получило повреждения утром 31 августа в результате взрыва в районе порта Черноморск.

Источник: "Думская"

Детали: Пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил изданию, что гражданское судно взорвалось на неопределенном взрывном устройстве.

Прямая речь Плетенчука: "Гражданское судно взорвалось на неопределенном взрывном устройстве. Что касается последствий, жертв среди экипажа нет, судно получило незначительные повреждения, сейчас проводится его осмотр. Вероятно, оно будет продолжать движение своим ходом".

Детали: Как стало известно "Думской", речь идет о сухогрузе NS PRIDE под флагом Белиза.

СМИ отмечает, что, по предварительной информации, под кораблем взорвалась неразорвавшаяся часть сбитого накануне "Шахеда".

Известно, что судно NS PRIDE на момент взрыва находилось без груза. Его длина 95 метров, ширина 16, грузоподъемность – 3376 тонн. Построено было в 1988 году, а за время эксплуатации сменило как минимум 13 названий.

Одессакораблиминирование
