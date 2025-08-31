Усі розділи
Президентка Єврокомісії приїхала на кордон з Білоруссю, де "з’явилися солдати з рушницями"

Ольга КацімонНеділя, 31 серпня 2025, 15:17
Президентка Єврокомісії приїхала на кордон з Білоруссю, де з’явилися солдати з рушницями
Artur Reszko /PAP

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн здійснили візит на польсько-білоруський кордон, попри попередження служб безпеки.

Джерело: RMF24, пише "Європейська правда"

Деталі: Під час спільної заяви для ЗМІ Туск зізнався, що коли він і фон дер Ляєн прямували до місця проведення пресконференції, вони отримали інформацію і рекомендацію від служби безпеки відмовитися від неї або змінити місце проведення, оскільки "з'явилися білоруські солдати з рушницями".

Пряма мова Туска: "Тому я запитав президентку, що вона думає з цього приводу. Чи готова вона брати участь у цій конференції, в цьому місці. І я почув слова, які я хотів почути, і для нас тут, у Польщі, вони були очевидні: жодних поступок, ніхто нас тут не залякає і не потурбує. Ми також тут, щоб показати цю справжню європейську рішучість".

Деталі: Фон дер Ляєн у свою чергу заявила, що вона прибула, щоб висловити повну солідарність Європи з Польщею як прифронтовою країною.

Пряма мова Фон дер Ляєн: "Упродовж багатьох років ви і поляки стикаєтеся з цілеспрямованими і цинічними гібридними атаками. Я хотіла б підкреслити, що Європа стоїть пліч-о-пліч з вами у всіх можливих випадках".

Деталі: На прикордонному посту в Кринках прем'єр-міністр Дональд Туск і голова Єврокомісії взяли участь у брифінгу з командирами Прикордонної служби та армії – служб, залучених до захисту польсько-білоруського кордону, де вже кілька років відбуваються гібридні дії та міграційний тиск, інспіровані Білоруссю та Росією.

У Підляському воєводстві на 186 км кордону з Білоруссю встановлено сталевий паркан висотою 5,5 м, який доповнюється електронним бар'єром, що діє на 206 км цього кордону, включаючи річкові ділянки. У Люблінському воєводстві, з іншого боку, вздовж прикордонної річки Буг встановлено електронний бар'єр довжиною 171 км.

Згідно з комюніке Канцелярії прем'єр-міністра, крім оборони і безпеки на східному кордоні ЄС, темою переговорів у Кринках також є програма пільгового кредитування SAFE, яка є частиною плану переозброєння Європи у зв'язку, серед іншого, з розвитком військового потенціалу Росії.

Після брифінгу з представниками служб Дональд Туск і Урсула фон дер Ляєн оглянули місце, де зберігаються елементи для будівництва "Східного щита", а також модернізовану сталеву загорожу на кордоні.

Що цьому передувало:

  • МЗС України в контексті запланованих військових навчань на території Білорусі застерегло Мінськ від необдуманих провокацій і порадило не наближатися до кордонів України.

