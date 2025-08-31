Президентка Еврокомиссии приехала на границу с Беларусью, где "появились солдаты с ружьями"

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершили визит на польско-белорусскую границу, несмотря на предупреждения служб безопасности.

Источник: RMF24, пишет "Европейская правда"

Детали: Во время совместного заявления для СМИ Туск признался, что когда он и фон дер Ляйен направлялись к месту проведения пресс-конференции, они получили информацию и рекомендацию от службы безопасности отказаться от неё или изменить место проведения, поскольку "появились белорусские солдаты с ружьями".

Реклама:

Прямая речь Туска: "Поэтому я спросил президентку, что она думает по этому поводу. Готова ли она участвовать в этой конференции, в этом месте. И я услышал слова, которые хотел услышать, и для нас здесь, в Польше, они были очевидны: никаких уступок, никто нас здесь не запугает и не побеспокоит. Мы также здесь, чтобы показать эту настоящую европейскую решимость".

Детали: Фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что прибыла, чтобы выразить полную солидарность Европы с Польшей как приграничной страной.

Прямая речь фон дер Ляйен: "На протяжении многих лет вы и поляки сталкиваетесь с целенаправленными и циничными гибридными атаками. Я хотела бы подчеркнуть, что Европа стоит плечом к плечу с вами во всех возможных случаях".

РЕКЛАМА:

Детали: На пограничном посту в Крынках премьер-министр Дональд Туск и глава Еврокомиссии приняли участие в брифинге с командирами Пограничной службы и армии - служб, задействованных в защите польско-белорусской границы, где уже несколько лет происходят гибридные действия и миграционное давление, инспирированные Белоруссией и Россией.

В Подляском воеводстве на 186 км границы с Белоруссией установлен стальной забор высотой 5,5 м, который дополняется электронным барьером, действующим на 206 км этой границы, включая речные участки. В Люблинском воеводстве, со своей стороны, вдоль приграничной реки Буг установлен электронный барьер длиной 171 км.

Согласно коммюнике Канцелярии премьер-министра, кроме вопросов обороны и безопасности на восточной границе ЕС, темой переговоров в Крынках также является программа льготного кредитования SAFE, которая является частью плана перевооружения Европы в связи, среди прочего, с развитием военного потенциала России.

После брифинга с представителями служб Дональд Туск и Урсула фон дер Ляйен осмотрели место, где хранятся элементы для строительства "Восточного щита", а также модернизированное стальное ограждение на границе.

Что этому предшествовало: