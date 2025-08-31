75% українців готові до припинення вогню лише за умови гарантій безпеки

75% громадян вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки.

Джерело: дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" за 21-23 серпня 2025 року

Деталі: На питання "Чи повинна Україна погодитись на припинення вогню?" 75% відповіли "Так, але лише за умови надання Україні гарантій безпеки від США та країн Європи", 19% – "Не повинна погоджуватись за жодних умов", ще 3% вважають, що Україна повинна погодитися на припинення вогню без будь-яких умов, і 3% не змогли відповісти.

При цьому серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).

59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року.

Реальним шляхом закінчити війну 62% опитаних вважають пошук компромісу із залученням інших країн, 20% – пошук компромісу на прямих перемовинах з Росією, 11% виступають за те, щоб відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій.

Довідково: Опитування проводилося 21-23 серпня 2025 року методом САТІ (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Всього опитано 1600 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,5% з довірчою ймовірністю 0,95).