Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

75% украинцев готовы к прекращению огня только при условии гарантий безопасности

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 августа 2025, 16:31
75% украинцев готовы к прекращению огня только при условии гарантий безопасности
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

75% граждан считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при условии международных гарантий безопасности.

Источник: исследование Социологической группы "Рейтинг" за 21-23 августа 2025 года

Детали: На вопрос "Должна ли Украина согласиться на прекращение огня?" 75% ответили "Да, но только при условии предоставления Украине гарантий безопасности от США и стран Европы", 19% - "Не должна соглашаться ни при каких условиях", еще 3% считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня без каких-либо условий, и 3% затруднились ответить.

Реклама:
 

При этом среди ключевых гарантий безопасности украинцы называют финансирование армии и поставки оружия от партнеров (52%), обязательства союзников вступить в войну в случае повторного нападения (48%) и международное патрулирование воздушного и морского пространства (44%).

 

59% респондентов поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса, 20% – продолжение войны до возвращения Донбасса и Крыма, 13% – до линии разграничения/границ по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Реальным путем закончить войну 62% опрошенных считают поиск компромисса с привлечением других стран, 20% – поиск компромисса на прямых переговорах с Россией, 11% выступают за то, чтобы отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий.

РЕКЛАМА:

Справка: Опрос проводился 21-23 августа 2025 методом САТI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 1600 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка – не более 2,5% с доверительной вероятностью 0,95).

опросгарантии безопасностипереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Залужному доверяют больше, но первый тур выиграл бы Зеленский – опрос
75% украинцев готовы к прекращению огня только при условии гарантий безопасности
дополненоИзвестны даты прощания и похорон Андрея Парубия
Генштаб: Сезонная наступательная кампания России закончилась ничем
футболЛидер донецкого "Шахтера" Судаков перешел в португальскую "Бенфику"
видеоПутин прилетел с продолжительным визитом в Китай
Все новости...
Сухопутные войска: 91% сообщений о нарушениях в ТЦК оказались фейками
Здание Херсонской ОГА горело всю ночь после российской атаки
В Крыму "Призраки" ГУР уничтожили российский радиотелескоп РТ-70
Мерц заявил, что война может продолжаться еще долго, а введение войск в Украину пока не обсуждается
Последние новости
19:57
бильярдСяо сияет второй год подряд, "Проклятие Диня" разрушено, провал Уилсона и Трампа: итоги Wuhan Open
19:53
Путин встретится с Фицо в Китае
19:35
В Днепропетровской области в результате обстрелов ранены 6 человек, среди них ребенок
19:27
В Польше ультраправый политик ушел из партии ради отношений с женщиной, сменившей пол
19:01
велоспортВуэльта. Вторая победа Вингегора, Трен удержал лидерство
19:00
В первый день осени Украину прогреет до 37°
18:50
В Молдове окончательно не допустили к выборам две партии из блока Шора
18:46
текстКак дочь индонезийского Котляревского собрала первый митинг в поддержку Украины в Индонезии и начала исследовать тему крымских татар
18:01
Россияне не пустили МАГАТЭ к новопостроенной дамбе возле Запорожской АЭС
17:59
формула-1Норрис и обе Ferrari сошли, Пиастри одержал победу на Гран-при Нидерландов
Все новости...
Реклама:
Реклама: