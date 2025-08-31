75% украинцев готовы к прекращению огня только при условии гарантий безопасности

75% граждан считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при условии международных гарантий безопасности.

Источник: исследование Социологической группы "Рейтинг" за 21-23 августа 2025 года

Детали: На вопрос "Должна ли Украина согласиться на прекращение огня?" 75% ответили "Да, но только при условии предоставления Украине гарантий безопасности от США и стран Европы", 19% - "Не должна соглашаться ни при каких условиях", еще 3% считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня без каких-либо условий, и 3% затруднились ответить.

Реклама:

При этом среди ключевых гарантий безопасности украинцы называют финансирование армии и поставки оружия от партнеров (52%), обязательства союзников вступить в войну в случае повторного нападения (48%) и международное патрулирование воздушного и морского пространства (44%).

59% респондентов поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса, 20% – продолжение войны до возвращения Донбасса и Крыма, 13% – до линии разграничения/границ по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Реальным путем закончить войну 62% опрошенных считают поиск компромисса с привлечением других стран, 20% – поиск компромисса на прямых переговорах с Россией, 11% выступают за то, чтобы отказаться от переговоров и воевать до освобождения всех территорий.

РЕКЛАМА:

Справка: Опрос проводился 21-23 августа 2025 методом САТI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 1600 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка – не более 2,5% с доверительной вероятностью 0,95).