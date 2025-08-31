На Дніпропетровщині через обстріли поранено 6 людей, серед них дитина

Усі розділи
Катерина ТищенкоНеділя, 31 серпня 2025, 19:35
Наслідки обстрілів Нікопольщини 31 серпня, фото ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини у неділю поранено 6 цивільних, серед яких 11-річний хлопчик.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: Нікопольщину агресор тероризував FPV-дронами й важкою артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Прокровській громадах.

64-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Отримали також поранення місцева мешканка 42 років і 23-річний чоловік, вони ікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені промислове підприємство, декілька приватних будинків, господарська споруда й газогін. Потрощені півдесятка авто.

Синельниківщину противник обстрілював КАБами і скеровував БпЛА. У районному центрі до медзакладу звернулись троє людей. Серед поранених жінки 31 та 51 року, а також 11-річний хлопчик. Вони отримали допомогу.

Дніпропетровська областьвійна
