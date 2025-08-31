На Дніпропетровщині через обстріли поранено 6 людей, серед них дитина
Внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини у неділю поранено 6 цивільних, серед яких 11-річний хлопчик.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Деталі: Нікопольщину агресор тероризував FPV-дронами й важкою артилерією. Цілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Прокровській громадах.
64-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Отримали також поранення місцева мешканка 42 років і 23-річний чоловік, вони ікуватимуться амбулаторно.
Пошкоджені промислове підприємство, декілька приватних будинків, господарська споруда й газогін. Потрощені півдесятка авто.
Синельниківщину противник обстрілював КАБами і скеровував БпЛА. У районному центрі до медзакладу звернулись троє людей. Серед поранених жінки 31 та 51 року, а також 11-річний хлопчик. Вони отримали допомогу.