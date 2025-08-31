В Днепропетровской области в результате обстрелов ранены 6 человек, среди них ребенок

Все разделы
Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 августа 2025, 19:35
Последствия обстрелов Никопольщины 31 августа, фото ОВА

В результате вражеских обстрелов Днепропетровской области в воскресенье ранены 6 гражданских лиц, среди них 11-летний мальчик.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Детали: Никопольский район агрессор терроризировал FPV-дронами и тяжелой артиллерией. Целился по райцентру, Марганецкой, Мировской, Прокровской общинам.

64-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Получили также ранения местная жительница 42 лет и 23-летний мужчина, они будут лечиться амбулаторно.

Повреждены промышленное предприятие, несколько частных домов, хозяйственная постройка и газопровод. Разбиты полдюжины автомобилей.

Синельниковский район противник обстреливал УАБами и направлял БПЛА. В районном центре в медучреждение обратились три человека. Среди раненых женщины 31 и 51 года, а также 11-летний мальчик. Им оказана помощь.

