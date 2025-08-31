Зеленский напомнил, что "две недели", которые Трамп давал России, истекают

Президент Владимир Зеленский напомнил, что две недели назад президент США Дональд Трамп дал России две недели для проявления готовности к реальным переговорам.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Две недели назад в Вашингтоне прозвучало, что именно к этому времени россияне должны быть готовы к реальным переговорам, к встрече на уровне лидеров. Украина, бесспорно, готова к этому. Но единственное, что делает Россия – это вкладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них именно об этом".

Детали: Зеленский отметил, что правитель РФ Владимир Путин, который прилетел в Китай на 4 дня для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, "снова будет выкручиваться – это его спорт номер один".

"Все в мире заявляли, что нужно прекратить огонь, все настаивали, что война должна закончиться. Такова была позиция всех – Китая, мы говорили об этом с премьер-министром Индии, также с другими лидерами, которые сейчас там на саммите – Турция, Азербайджан, Казахстан, почти все остальные в мире тоже за прекращение войны. Сегодня есть принципиальное заявление Папы Римского, спасибо за это. Единственный, кто хочет войны – это Россия", – сказал президент.

"Мы рассчитываем, что никто не будет терпеть затягивание войны, рассчитываем на сильную позицию США, Европы, стран "двадцатки"", – добавил он.

Что предшествовало: 18 августа президент США Дональд Трамп во время встречи в США с европейскими лидерами заявил, что "через неделю-две" станет известно, удастся ли достичь мирного договора между Россией и Украиной.

21 августа Трамп заявил, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

25 августа Трамп заявил, что для России "могут быть очень серьезные последствия" и он "примет решительные меры", если в течение следующих двух недель не будет заключено соглашение о прекращении боевых действий.

По данным Axios, Трамп задумывается о том, чтобы пока отказаться от усилий по прекращению войны в Украине, а в его окружении видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам ради мирного соглашения.