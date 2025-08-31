Все разделы
Зеленский напомнил, что "две недели", которые Трамп давал России, истекают

Катерина Тищенко
Воскресенье, 31 августа 2025, 20:43
Зеленский напомнил, что две недели, которые Трамп давал России, истекают
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский напомнил, что две недели назад президент США Дональд Трамп дал России две недели для проявления готовности к реальным переговорам.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Две недели назад в Вашингтоне прозвучало, что именно к этому времени россияне должны быть готовы к реальным переговорам, к встрече на уровне лидеров. Украина, бесспорно, готова к этому. Но единственное, что делает Россия – это вкладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них именно об этом".

Детали: Зеленский отметил, что правитель РФ Владимир Путин, который прилетел в Китай на 4 дня для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, "снова будет выкручиваться – это его спорт номер один".

"Все в мире заявляли, что нужно прекратить огонь, все настаивали, что война должна закончиться. Такова была позиция всех – Китая, мы говорили об этом с премьер-министром Индии, также с другими лидерами, которые сейчас там на саммите – Турция, Азербайджан, Казахстан, почти все остальные в мире тоже за прекращение войны. Сегодня есть принципиальное заявление Папы Римского, спасибо за это. Единственный, кто хочет войны – это Россия", – сказал президент.

"Мы рассчитываем, что никто не будет терпеть затягивание войны, рассчитываем на сильную позицию США, Европы, стран "двадцатки"", – добавил он.

Что предшествовало: 18 августа президент США Дональд Трамп во время встречи в США с европейскими лидерами заявил, что "через неделю-две" станет известно, удастся ли достичь мирного договора между Россией и Украиной.

21 августа Трамп заявил, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

25 августа Трамп заявил, что для России "могут быть очень серьезные последствия" и он "примет решительные меры", если в течение следующих двух недель не будет заключено соглашение о прекращении боевых действий.

По данным Axios, Трамп задумывается о том, чтобы пока отказаться от усилий по прекращению войны в Украине, а в его окружении видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам ради мирного соглашения.

