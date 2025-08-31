Зеленский: Над расследованием убийства Парубия работают фактически круглосуточно
Воскресенье, 31 августа 2025, 21:09
Президент Владимир Зеленский заверил, что работа над расследованием убийства народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия ведется "фактически круглосуточно".
Источник: обращение президента
Прямая речь: "Конечно, в течение дня были доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка – по расследованию убийства Андрея Парубия.
Реклама:
Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства. Задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура.
Работают фактически круглосуточно. Я благодарю всех, кто помогает расследованию. Надеемся на результат".
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
- Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено.
- Личность убийцы Андрея Парубия пока не установлена, на улице Ефремова во Львове 30 августа он произвел около 8 выстрелов в жертву из огнестрельного короткоствольного оружия, связи с убийством Ирины Фарион пока не прослеживается.
- Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове.