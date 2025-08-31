Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Над расследованием убийства Парубия работают фактически круглосуточно

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 августа 2025, 21:09
Зеленский: Над расследованием убийства Парубия работают фактически круглосуточно
Андрей Парубий, фото из его Facebook

Президент Владимир Зеленский заверил, что работа над расследованием убийства народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия ведется "фактически круглосуточно".

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Конечно, в течение дня были доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка – по расследованию убийства Андрея Парубия.

Реклама:

Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства. Задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура.

Работают фактически круглосуточно. Я благодарю всех, кто помогает расследованию. Надеемся на результат".

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
  • Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено.
  • Личность убийцы Андрея Парубия пока не установлена, на улице Ефремова во Львове 30 августа он произвел около 8 выстрелов в жертву из огнестрельного короткоствольного оружия, связи с убийством Ирины Фарион пока не прослеживается.
  • Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове.

ЗеленскийПарубийубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Задержали подозреваемого в убийстве Парубия – Зеленский
Зеленский напомнил, что "две недели", которые Трамп давал России, истекают
Залужному доверяют больше, но первый тур выиграл бы Зеленский – опрос
дополненоИзвестны даты прощания и похорон Андрея Парубия
Генштаб: Сезонная наступательная кампания России закончилась ничем
футболЛидер донецкого "Шахтера" Судаков перешел в португальскую "Бенфику"
Все новости...
Зеленский
Зеленский напомнил, что "две недели", которые Трамп давал России, истекают
Залужному доверяют больше, но первый тур выиграл бы Зеленский – опрос
Сырский: С начала года Россия потеряла на фронте более 290 тысяч военнослужащих
Последние новости
02:38
В ОВА сообщили о ситуации с электроснабжением в Одесской области после атаки РФ
01:48
В Киевской области работает ПВО
01:42
Samsung возобновляет строительство чипового завода в США после контракта с Tesla
00:56
Клименко сообщил некоторые детали задержания подозреваемого в убийстве Парубия
00:26
футболПобеды "Динамо" и "Шахтёра", в Кривом Роге образовывается венесуэльский клан: итоги 4 тура УПЛ
00:20
Задержали подозреваемого в убийстве Парубия – Зеленский
23:52
FT: Европейские лидеры встретятся 4 сентября обсуждать гарантии для Украины
23:42
Почему церковный год начинается с 1 сентября: объяснение
23:29
Враг больше всего давит на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях – Генштаб
23:20
Улучшила рекорд на 3 минуты: олимпийская чемпионка выиграла Сиднейский марафон
Все новости...
Реклама:
Реклама: