Зеленский: Над расследованием убийства Парубия работают фактически круглосуточно

Президент Владимир Зеленский заверил, что работа над расследованием убийства народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия ведется "фактически круглосуточно".

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Конечно, в течение дня были доклады министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка – по расследованию убийства Андрея Парубия.

Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства. Задействованы все необходимые силы: полиция, СБУ, прокуратура.

Работают фактически круглосуточно. Я благодарю всех, кто помогает расследованию. Надеемся на результат".

