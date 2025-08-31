Усі розділи
У Білорусі почалися навчання ОДКБ, росіяни ділитимуться досвідом війни проти України

Катерина ТищенкоНеділя, 31 серпня 2025, 22:09
церемонія відкриття навчань ОДКБ, фото: БЕЛТА

У Вітебську та на полігоні "Лепельський" у Білорусі розпочалися спільні навчання з Колективними силами оперативного реагування ОДКБ, в рамках яких російські військові збираються ділитися досвідом війни проти України.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на Міноборони Білорусі, полковник ЗС РФ Григорій Курчанінов, якого цитує російське агентство ТАСС

Деталі: Начальник Генштабу і перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко на церемонії відкриття навчань заявив, що "сьогодні військово-політична ситуація, яка складається в світі, така, що її не можна назвати спокійною, і нам необхідно в цих умовах тримати порох сухим".

Після закінчення церемонії відкриття навчань ОДКБ Муравейко також підтвердив, що учасниками навчань "Захід-2025", які розпочнуться з 12 вересня, буде відпрацьовано планування застосування ядерної зброї.

Водночас полковник ЗС РФ Григорій Курчанінов заявив журналістам, що військовослужбовці російської армії на навчаннях ОДКБ у Білорусі поділяться досвідом ведення війни проти України.

"Військовий контингент Російської Федерації прибув до місця дислокації для проведення навчань. Починаючи з завтрашнього дня, ми приступаємо до тренувань і виконання навчально-бойових завдань, які будуть поставлені командуванням. Особовий склад від Російської Федерації бере участь [у навчаннях], в тому числі буде передавати свій досвід з урахуванням проведення спеціальної військової операції (так в РФ називають війну проти України – ред.), впровадимо [на навчаннях] деякі моменти, які ми використовуємо в районі СВО", – сказав Курчанінов.

Довідково: З 31 серпня по 6 вересня на території Білорусі в рамках спільних оперативно-стратегічних навчань ОДКБ "Бойове братство" заплановано проведення трьох спільних і спеціальних навчань: "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" і "Ешелон-2025". У них візьмуть участь понад 2 тисячі військовослужбовців і 450 одиниць озброєння.

Навчання "Захід-2025" пройдуть в Білорусі з 12 по 16 вересня. Їх тема задекларована як застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави.

Передісторія:

  • Міністр оборони РБ Віктор Хренін раніше заявив, що Росія і Білорусь на своїх спільних навчаннях "Захід-2025" 12-16 вересня збираються відпрацювати "планування застосування" ядерної зброї і "Орєшніка".
  • МЗС України в контексті запланованих військових навчань на території Білорусі застерегло Мінськ від необдуманих провокацій і порадило не наближатися до кордонів України.
  • 18 серпня Держприкордонслужба України повідомила, що до Білорусі прибули перші ешелони російської техніки, яку задіють у спільних навчаннях, ситуація на лінії кордону з РБ змін не зазнала.

БілорусьРосіяядерна зброя
