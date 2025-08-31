Все разделы
В Беларуси начались учения ОДКБ, россияне будут делиться опытом войны против Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 августа 2025, 22:09
В Беларуси начались учения ОДКБ, россияне будут делиться опытом войны против Украины
Церемония открытия учений ОДКБ, фото: БЕЛТА

В Витебске и на полигоне "Лепельский" в Беларуси начались совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в рамках которых российские военные собираются делиться опытом войны в Украине.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Минобороны Беларуси, полковник ВС РФ Григорий Курчанинов, которого цитирует российское агентство ТАСС

Детали: Начальник Генштаба и первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко на церемонии открытия учений заявил, что "сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим".

После окончания церемонии открытия учений ОДКБ Муравейко также подтвердил, что участниками учений "Запад-2025", которые начнутся с 12 сентября, будет отработано планирование применения ядерного оружия.

В то же время, полковник ВС РФ Григорий Курчанинов заявил журналистам, что военнослужащие российской армии на учениях ОДКБ в Беларуси поделятся опытом проведения войны против Украины.

"Воинский контингент Российской Федерации прибыл в место дислокации для проведения учений. Начиная с завтрашнего дня, мы приступаем к тренировкам и выполнению учебно-боевых задач, которые будут поставлены командованием. Личный состав от Российской Федерации принимает участие [в учениях], в том числе будет передавать свой опыт с учетом проведения специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины – ред.), внедрим [на учениях] некоторые моменты, которые мы используем в районе СВО", – сказал Курчанинов.

Справочно: С 31 августа по 6 сентября на территории Беларуси в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство" запланировано проведение трех совместных и специальных учений: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". В них примут участие более 2 тысяч военнослужащих и 450 единиц вооружения.

Учения "Запад-2025" пройдут в Беларуси с 12 по 16 сентября. Их тема задекларирована как применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Предыстория:

  • Ранее министр обороны РБ Виктор Хренин заявил, что Россия и Беларусь на своих совместных учениях "Запад-2025" 12-16 сентября собираются отработать "планирование применения" ядерного оружия и "Орешника".
  • МИД Украины в контексте запланированных военных учений на территории Беларуси предостерег Минск от необдуманных провокаций и посоветовал не приближаться к границам Украины.
  • 18 августа в Госпогранслужбе Украины сообщили, что в Беларусь прибыли первые эшелоны российской техники, которая будет задействована в совместных учениях, ситуация на линии границы с РБ не изменилась.

БеларусьРосcияядерное оружие
