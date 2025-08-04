Келлога чекають в Україні в кінці тижня – джерела УП
Понеділок, 4 серпня 2025, 13:26
Наприкінці цього тижня у Києві очікують спецпосланця президента США з питань України та Росії Кіта Келлога, повідомили джерела "Української правди" в команді президента.
Джерело: "Українська правда"
Пряма мова співрозмовника видання: "Його (Келлога – ред.) очікують тут наприкінці робочого тижня".
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Деталі: У рамках візиту планується зустріч представника з президентом Володимиром Зеленським.
Передісторія:
- Як відомо, також цього тижня – у середу або четвер – очікується візит спецпосланця Трампа з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа в Росію.
- 31 липня Трамп пригрозив правителю Росії Володимиру Путіну санкціями, якщо до 8 серпня не буде досягнуто домовленостей про завершення війни в Україні.
- У відповідь на скорочення дедлайну заступник російської Ради безпеки Дмитро Медведєв пригрозив США війною.
- 1 серпня Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, що наказав перемістити два атомні підводні човни на випадок, якщо провокаційні заяви Медведєва виявляться не просто словами.
- 2 серпня він сказав, що субмарини вже перебувають "ближче до Росії".