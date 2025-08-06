Зеленський відвідав на Сумщині підрозділ, який торік першим заходив на Курщину 

Президент Володимир Зеленський побував на Сумщині у пункті управління 225-го окремого штурмового полку – підрозділу, який торік першим зайшов на територію Курської області РФ.

Джерело: Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Деталі: За словами президента, воїни 225-го полку були першими, хто минулого року увійшли на територію Курщини та "значно поповнили наш обмінний фонд".

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі".

фото: ОП

Деталі: Також йшлося про потреби підрозділу, забезпечення, підготовку новобранців та інструкторів. Командир полку звернувся до президента з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Зеленський пообіцяв обговорити це питання з головнокомандувачем.

фото: ОП

Президент подякував військовим за результати Курської операції, нагородив бійців і вшанував загиблих.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Зеленського: "Завжди будемо вдячними за вашу службу Україні. І завжди шануватимемо памʼять усіх, хто віддав своє життя за нашу країну".

фото: ОП

Деталі: За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, підрозділи оборони й надалі присутні на території РФ, зокрема в Глушковському районі Курської області.

Пряма мова Сирського: "Українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання.

Як і рік тому, ми діємо. Б’ємо ворога, тримаємо рубежі, щоб зберегти Україну та вибороти справедливий мир".

Що передувало:

У липні на засіданні Ставки верховного головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський акцентував на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Білгородській областях Росії, для сковування противника на кордоні з Україною.На зустрічі з журналістами 21 червня, куди не запросили представників "Української правди", Сирський заявив, що ЗСУ контролюють близько 90 кв. км в Глушковському районіна російській Курщині.

Там же головнокомандувач ЗСУ повідомив, що армія в майбутньому не залишатиметься "просто в глухій обороні", а поєднуватиме оборону з наступальними діями.

Знати більше: "Пів року Курської операції: з якими проблемами зіткнулися Сили оборони"