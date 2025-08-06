Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський розповів про розмову з Трампом та європейськими лідерами

Тетяна ОлійникСереда, 6 серпня 2025, 20:38
Зеленський розповів про розмову з Трампом та європейськими лідерами
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський дорогою від бригад на Сумщині провів розмову з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами щодо приїзду Стіва Віткоффа до Москви.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку".

Реклама:

Деталі: За словами Зеленського, лідери обговорили "те, що було озвучено в Москві".

Оновлено: Згодом у зверненні Зеленський додав, що Україна запропонувала, щоб представники України та партнерів найближчим часом обговорили позиції.

"Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники – України та партнерів, наші радники з питань безпеки – говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд".

РЕКЛАМА:

Що передувало: 

  • Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у середу провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин
  • Трамп заявив, що спецпосланець Стів Віткофф провів "продуктивну зустріч" з  Путіним.
  • У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

ТрампЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп заявив, що Віткофф досяг "значного прогресу" під час зустрічі з Путіним
відеоОприлюднили невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерств російської армії
Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ
Детектив НАБУ Скомаров називає збігом виїзд сімʼї за кордон на автівці дружини депутата Христенка 
Українці, депортовані з РФ до Грузії, оголосили голодування на КПП. Москва прагне створити кризу
оновленоЗустріч спецпосланця Трампа Віткоффа з Путіним, яка тривала майже 3 години, завершилась
Усі новини...
Трамп
Трамп заявив, що Віткофф досяг "значного прогресу" під час зустрічі з Путіним
Зеленський провів розмову з Трампом за підсумками зустрічі Віткоффа з Путіним — джерела
Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ
Останні новини
21:52
У Молдові відреагували на заяви Росії щодо вироку главі Гагаузії
21:34
Мита на Індію лише початок економічного тиску США на нафту РФ – Bloomberg
21:05
ОновленоОбстріли Дніпропетровщини: кількість загиблих зросла до чотирьох
20:54
В Україні рекордно зріс імпорт бітуму
20:46
У Німеччині хочуть скоротити виплати для новоприбулих біженців з України
20:44
OpenAI може оцінити себе в $500 мільярдів через продаж акцій працівникам
20:38
Зеленський розповів про розмову з Трампом та європейськими лідерами
20:33
Україна заборонила ввезення м'ясопродуктів зі США
20:27
У Білому домі планують оголосити вторинні санкції проти Росії 8 серпня
20:14
Трамп заявив, що Віткофф досяг "значного прогресу" під час зустрічі з Путіним
Усі новини...
Реклама:
Реклама: