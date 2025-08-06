Зеленський розповів про розмову з Трампом та європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський дорогою від бригад на Сумщині провів розмову з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами щодо приїзду Стіва Віткоффа до Москви.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку".

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Деталі: За словами Зеленського, лідери обговорили "те, що було озвучено в Москві".

Оновлено: Згодом у зверненні Зеленський додав, що Україна запропонувала, щоб представники України та партнерів найближчим часом обговорили позиції.

"Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники – України та партнерів, наші радники з питань безпеки – говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд".

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