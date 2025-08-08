Білий дім готує тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і Путіна – ЗМІ
За даними ЗМІ, в Білому домі працюють над організацією тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського і кремлівського правителя Володимира Путіна.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне" з посиланням на джерела в адміністрації Трампа
Деталі: "Суспільне" зазначає, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня, однак місце проведення ще не визначене.
Речниця Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила, що президент Трамп відкритий до зустрічей із лідерами обох країн.
Пряма мова Лівітт: "Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі.
Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася.
Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час".
Нагадаємо: Раніше неназваний представник Білого дому у коментарі The New York Post заявив, що зустріч Трампа із господарем Кремля Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам Путін також зустрінеться з Володимиром Зеленським.
Трамп заперечив інформацію у ЗМІ, що його зустріч із господарем Кремля Володимиром Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам Путін також зустрінеться з Володимиром Зеленським.
Передісторія:
- Напередодні після зустрічі посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна відбулася розмова Дональда Трампа із Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами відбулась.
- Після цього ЗМІ писали, що Трамп під час розмови з європейськими лідерами повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а після цього – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.
- Пізніше в Кремлі заявили, що Росія і США домовилися про зустріч російського правителя Владіміра Путіна і президента США найближчими днями.
- Також Зеленський повідомив, що під час вчорашньої телефонної розмови з Трампом та європейськими лідерами обговорювались потенційні формати зустрічей на рівні лідерів.
- Польське видання Onet стверджує, що дізналось про зміст американської "вигідної" пропозиції щодо України, яка була представлена правителю РФ Володимиру Путіну на переговорах зі спецпосланником президента США Стівом Віткоффом у Москві.