Росіяни окупували два населені пункти на Донеччині – DeepState

Іван Д'яконовСубота, 9 серпня 2025, 02:18
Росіяни окупували два населені пункти на Донеччині – DeepState
Мапа: DeepState

У ніч на 9 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами двох населених пунктів Донецької області, а також про просування окупантів на низці інших напрямків.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Новохатське та Толстой, а також просунувся поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку".

Передісторія:

  • У Генеральному штабі повідомили, що на фронті 8 серпня ворог найбільше атакував на Покровському напрямку, де захисники зупинили 33 штурмових дій агресора.
  • Вранці 5 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські окупанти зайняли  Попів Яр в Донецькій області.
  • За даними ОВА, в Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 21,7 тисячі цивільних, серед яких 115 дітей.

