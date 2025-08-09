Росіяни окупували два населені пункти на Донеччині – DeepState

У ніч на 9 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами двох населених пунктів Донецької області, а також про просування окупантів на низці інших напрямків.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Новохатське та Толстой, а також просунувся поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку".

