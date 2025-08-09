Росіяни окупували два населені пункти на Донеччині – DeepState
Субота, 9 серпня 2025, 02:18
У ніч на 9 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами двох населених пунктів Донецької області, а також про просування окупантів на низці інших напрямків.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог окупував Новохатське та Толстой, а також просунувся поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку".
Передісторія:
- У Генеральному штабі повідомили, що на фронті 8 серпня ворог найбільше атакував на Покровському напрямку, де захисники зупинили 33 штурмових дій агресора.
- Вранці 5 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські окупанти зайняли Попів Яр в Донецькій області.
- За даними ОВА, в Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 21,7 тисячі цивільних, серед яких 115 дітей.