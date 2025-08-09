Усі розділи
ISW: Виведення українських військ із Донеччини дозволить РФ наступати на Харківщину й Дніпропетровщину

Катерина ТищенкоСубота, 9 серпня 2025, 21:18
ISW: Виведення українських військ із Донеччини дозволить РФ наступати на Харківщину й Дніпропетровщину
"Пояс фортець" на Донеччині (позначений блакитним), ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що у разі виходу українських військ із усієї Донецької області в рамках домовленостей з РФ росіяни отримають контроль над "поясом фортець" – головною укріпленою оборонною лінією на Донеччині з 2014 року – і матимуть вигідніші позиції для наступу на Харківщину та Дніпропетровщину у разі відновлення бойових дій.

Джерело: звіт ISW за 8 серпня

Деталі: Аналітики вважають, що здача решти Донецької області як передумови для припинення вогню без зобов'язань щодо остаточного мирного врегулювання забезпечить російським військам надзвичайно хороші можливості для відновлення атак на набагато вигідніших умовах, уникнувши тривалої та кровопролитної боротьби за землю.

Прийняття такої вимоги змусить Україну відмовитися від свого "поясу фортець", головної укріпленої оборонної лінії в Донецькій області з 2014 року, без жодної гарантії, що бойові дії не відновляться.

Зазначається, що "пояс фортець" довжиною в 50 кілометрів служив головною перешкодою для територіальних амбіцій Кремля в Україні протягом останніх 11 років. Він складається з чотирьох великих міст та кількох містечок і селищ, що простягаються з півночі на південь вздовж автомагістралі Костянтинівка-Слов'янськ. Україна за останні 11 років витрачала час, гроші та зусилля на зміцнення фортечного поясу та створення значної оборонної інфраструктури в цих містах та навколо них.

Аналітики підкреслюють, що росіяни не змогли захопити "пояс фортець" за 3,5 роки повномасштабної війни і така операція, "ймовірно, буде багаторічною зі значними втратами особового складу та матеріальних засобів".

Відмова від утримуваних Україною частин Донецької області призведе до того, що російські війська опиняться на кордонах Донеччини, що є значно менш захищеною лінією, ніж нинішня. Це вимагатиме від українських сил термінового будівництва масивних оборонних укріплень вздовж прикордонних районів Харківської та Дніпропетровської областей, місцевість яких погано підходить для виконання функцій оборонної лінії.

Зазначається, що потенційні українські оборонні лінії в цьому районі проходитимуть через відкриті поля, а природні перешкоди, такі як річки Оскіл та Сіверський Донець, знаходяться занадто далеко на сході, щоб служити оборонними позиціями для українських сил.

Дослівно: "Російські позиції вздовж прикордонних районів Донеччини-Харківщини та Донеччини-Дніпропетровщини забезпечать вигіднішу відправну точку для майбутнього російського наступу на сусідні райони Харківської або Дніпропетровської областей.

ISW продовжує оцінювати, що російські війська майже напевно порушать будь-яку майбутню угоду про припинення вогню або мирну угоду та відновлять військову агресію проти України в майбутньому, якщо мирна угода не включатиме надійні механізми моніторингу та гарантії безпеки для України".

Деталі: На думку аналітиків, російські війська, ймовірно, використовуватимуть позиції вздовж кордону Донецької та Харківської областей та майбутні наступи з Куп'янська, щоб загрожувати Харкову у разі відновлення бойових дій.

ISW зазначає, що Путін зберігає свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України та залишається незацікавленим у добросовісних переговорах. Також Кремль не створює внутрішніх інформаційних умов, необхідних для того, щоб російський народ погодився на врегулювання, яке не передбачає повної перемоги РФ в Україні.

ISWпереговориДонецька область
