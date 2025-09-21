ISW: Путін міг організувати або схвалити витік інформації Bloomberg про посилення ударів по Україні

Аналітики Інституту війни (ISW) припускають, що, можливо, російський правитель Володимир Путін організував витік або "дозволив кремлівським джерелам" надати інформацію виданню Bloomberg щодо продовження військової ескалації та ударів по українській енергетиці та іншій інфраструктурі.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Заяви кремлівських інсайдерів продовжують свідчити про те, що Путін залишається відданим своїй стратегії, згідно з якою російські війська зможуть виграти війну на виснаження проти України та Заходу, і що Заходу досі не вдалося переконати Путіна переглянути свою стратегію".

Реклама:

Деталі: Експерти нагадують, що Bloomberg повідомив 20 вересня, що джерела, близькі до Кремля, заявили, що Путін дійшов висновку, що військова ескалація – це найкращий спосіб для Росії змусити Україну до мирних переговорів на умовах Путіна.

Джерела заявили, що Путін оцінює, що президент США Дональд Трамп навряд чи "багато зробить" для зміцнення оборони України, і що американо-російські переговори на Алясці 15 серпня 2025 року переконали Путіна, що Трамп не зацікавлений у втручанні у війну в Україні.

Також близькі до Кремля особи заявили, що Путін має намір продовжувати брати участь у будь-якому двосторонньому діалозі зі Сполученими Штатами, але продовжуватиме це робити, мотивуючись, як він вважає, інтересами Росії. Джерела заявили, що Путін має намір продовжувати атакувати енергетичну систему України та іншу критично важливу інфраструктуру.

РЕКЛАМА:

Дослівно зі звіту: "Путін, можливо, дозволив цим кремлівським джерелам поділитися своєю логікою з Bloomberg і, ймовірно, прагне використати статтю, щоб скористатися тертям між європейськими та американськими чиновниками, підкріпити ширший російський наратив про неминучість перемоги Росії в Україні та посіяти страх в українському суспільстві напередодні зими 2025-2026 рр".

Деталі: Аналітики наголошують, що Кремль міцно контролює російський інформаційний простір і має значний вплив на більшість російських чиновників та інсайдерів, що свідчить про те, що Путін, можливо, організував або принаймні схвалив витік інформації з кремлівських джерел західному виданню.

У звіті додають, що "Кремль давно прагне розділити американських та європейських прихильників України, щоб послабити згуртовану підтримку України Заходом, і активізував цю кампанію з моменту інавгурації Трампа в січні 2025 року".

Також, припускають фахівці, Путін має намір, щоб ця стаття підкріпила давню позицію Кремля про те, що російський лідер нібито може забезпечити перемогу РФ "лише за власним бажанням".

В ISW наголошують, що акцент кремлівських джерел "на відданості Путіна військовій перемозі в Україні" ігнорує системні недоліки та обмеження російської армії, які досі спростовували здатність Путіна досягти стратегічних цілей Росії щодо політичного контролю над усією Україною або рішучої перемоги на полі бою.

ISW неодноразово спостерігав випадки, коли Путін ставить перед російською армією цілі, що далеко перевищують її можливості, і незрозуміло, чи отримує Путін неточну інформацію про російські військові можливості, чи він вирішує ігнорувати обмеження Росії та продовжувати жорсткі наступальні дії, щоб посилити російські наративи про здатність РФ вести війну нескінченно, незалежно від ціни.

В інституті зазначають, що їхні фахівці продовжують оцінювати, що військова перемога Росії в Україні не є неминучою, і що Україна, Сполучені Штати та європейські держави зберігають сплив щодо результату війни в Україні.