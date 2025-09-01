Вбивство Парубія: Слідчі розповіли про особу підозрюваного та версії
Слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.
Джерело: брифінг правоохоронців у Львові 1 вересня
Пряма мова заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Андрія Нєбитова: "Ми не відкинули жодної версії, але пріоритетною є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду".
Деталі: В поліції не розголошують, чи зізнався підозрюваний та чи було знайдено зброю-знаряддя вбивства.
За словами правоохоронців, затриманий львів’янин 1973 року народження не мав постійного місця роботи. При цьому Нєбитов сказав, що чоловік "мав певні обставини" для вчинення цього злочину, однак не уточнив, які це мотиви. Він не став коментувати інформацію, поширену в соцмережах, що нібито "російські спецслужби шантажували підозрюваного інформацією про те, де перебуває син, якого вважають зниклим безвісти на війні". Представник поліції закликав оперувати лише підтвердженими даними.
Стосовно місця, де затримали львів’янина – Хмельниччини –, керівник кримінальної поліції сказав, що слідчі не виключають, що підозрюваний мав намір незаконно виїхати за межі країни. Про спільників фігуранта наразі не відомо.
У слідства також немає інформації, чи контактував затриманий із Парубієм.
Нєбитов і керівник Львівського управління Служби безпеки України Вадим Онищенко заявили, що Парубій не звертався про надання йому охорони ні до поліції, ні до СБУ.
Що передувало: Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Очільник Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.
Передісторія:
- У Львові 30 серпня вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство Парубія було ретельно підготовлене.
- Правоохоронці заявили, що зв'язку з убивством Ірини Фаріон наразі не прослідковується.
- Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
- Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підписав підозру у вбивстві народного депутата затриманому 52-річному львів’янину. За його словами, "підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата".
- Парубія поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.