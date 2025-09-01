Справу про загибель людей біля укриття в Києві відправили на новий розгляд: вирок охоронцю скасували

Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому сторожу поліклініки в Деснянському районі столиці Вадиму Мошкіну, засудженому торік до 4 років за залишення в небезпеці, що призвело до смерті трьох людей, і направив провадження на новий розгляд у першу інстанцію.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу від 28 травня

Деталі: За версією обвинувачення, уночі 1 червня 2023 року під час тривоги сторож понад 10 хвилин не впускав людей до підвального приміщення, яке виконувало функцію найпростішого укриття.

Двоє жінок і 9-річна дівчинка, залишаючись на відкритій місцевості, потрапили під ракетний обстріл і загинули.

Мошкін оскаржував вирок.

Дослівно: "В апеляційному суді він говорив, що не чув, що стукають у двері, а коли почув, то пішов відчиняти двері, але стався вибух і на нього впала вхідна група скляних дверей, які він хотів відкрити, внаслідок чого він теж постраждав. Приміщення поліклініки не було обладнано гучномовцем, відслідковувати ситуацію він мусив самостійно у своєму телефоні.

Наказ №301, яким на сторожів нібито покладено обовʼязок відчиняти двері в укриття, як стверджує Мокшін, насправді зʼявився вже після трагедії, а раніше він його не бачив і підпис про ознайомлення там свій не ставив. Основний вхід у поліклініку був і входом у сховище. Мошкін та інші сторожі несли матеріальну відповідальність, тому двері зачинялися на ніч".

Апеляційний суд зазначив, що під час досудового розслідування і в першій інстанції не перевірили версію захисту про реальну можливість Мошкіна вчасно зреагувати на повітряну тривогу і, відповідно, наявність умислу. Слідчий експеримент за його версією не проводили, а момент видання наказу №301, яким начебто поклали на сторожів обов’язок відчиняти двері в укриття, не з’ясовано.

На думку суддів апеляційного суду, вирок був обґрунтуваним. Суд першої інстанції, начебто, не проаналізував кожний доказ як окремо так і у взаємозвʼязку з іншими доказами, не пояснив, чому відкинув версію обвинуваченого та не зазначив, з яких причин не взяті до уваги доводи захисту.

Суд допитав двох свідків. Сторожка цього ж закладу (ймовірно, дружина Мошкіна) сказала, що вночі двері мали бути зачинені, із наказом №301 її не ознайомлювали, сигнал тривоги всередині будівлі не чути, вхід до укриття ззовні був постійно зачинений.

Заступник директора поліклініки з технічних питань підтвердив, що підвал офіційно не значився як укриття і він не знав про наказ №301, але проводив інструктаж сторожів щодо користування укриттям. Крім того, пояснив, що на момент події наказу вночі тримати двері відкритими не було. Свідок сказав, що з огляду на архітектурні особливості лікарні не у всьому приміщенні лікарні є можливість почути з вулиці сигнал повітряної тривогу, а саме приміщення не було обладнано сповіщенням тривоги.

Вирок скасували і призначили новий розгляд справи в суді першої інстанції.

Наразі матеріали справи ще не передані до Деснянського райсуду Києва - нового суддю та дати засідань не визначено.

Справу за обвинуваченням чиновників щодо цього ж факту також розглядають у суді. Провадження стосується 4 осіб: директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації, першого заступника голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, директора медичного закладу та заступника директора лікарні. Їм інкримінують вчинення службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

У березні 2024 року Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила, що направила до суду обвинувальний акт щодо цих людей.

