Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Охоронця у справі про закрите укриття випустили з СІЗО

Євген Кізілов, Валентина РоманенкоЧетвер, 29 червня 2023, 17:10
Охоронця у справі про закрите укриття випустили з СІЗО
Мошкін (праворуч) у суді, фото "суспільного"

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід охоронцю Вадиму Мошкіну у справі про загибель людей через закрите укриття в Києві. Замість перебування у слідчому ізоляторі йому призначили нічний домашній арешт.

Джерело: "Суспільне" із зали суду, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: Рішення ухвалене в четвер 29 червня.

Апеляційну скаргу на рішення посадити Мошкіна під варту подав його адвокат Сергій Моргун.

Реклама:

За його словами, ризики є необґрунтованими, адже в підозрюваного немає можливості впливати на свідків, і він не планує переховуватися від слідства.

Також захисник зауважив, що підозра є необґрунтованою, оскільки нібито офіційно охоронець не мав би відкривати сховище.

Пряма мова: "Є наказ, що Мошкін зобов'язаний відкривати сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Сам Вадим Мошкін свою провину визнав. "Я маю відповідати за те, що сталося. Зараз такий час, що не можна бути стороннім", - сказав він.

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець прокоментувала це рішення для УП.

Пряма мова: "Зміна запобіжного заходу жодним чином не вплине на хід досудового розслідування, оскільки ризики, які існували на час обрання попереднього запобіжного заходу, мінімізовано.

У межах досудового розслідування вже проведено обшуки, у тому числі за місцем проживання підозрюваного, що нівелює ризик знищення чи спотворення доказів, вилучено документи, допитані свідки та потерпілі, призначено судові експертизи.

Крім того, для забезпечення належної процесуальної поведінки судом на підозрюваного покладено низку обов’язків, яких він зобов’язаний дотримуватися".

Що передувало:

  • У ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
  • За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі. Зокрема, охоронця поліклініки Мошкіна відправили під варту на два місяці без права внесення застави.
  • Прокуратура навіть пояснила, чому охоронця посадили у СІЗО, а чиновникам лише дали цілодобовий домашній арешт.

Теми: укриттяКиївсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили ще на рік

фотоОчільник МВС представив нового командувача Національної гвардії

У Rheinmetall повідомили, коли в Україні відкриють завод з виробництва бронетехніки

На Сумщині евакуюють усіх жителів п'ятикілометрової зони прикордоння

З 11 липня в Україні запроваджуються чергові обмеження щодо тютюнових виробів

В НАТО погодились скасувати ПДЧ для України – Кулеба

Усі новини...
укриття
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Загибель людей перед зачиненим укриттям: суд "окільцював" браслетом чиновника КМДА
Останні новини
19:25
Збільшилась кількість жертв російського удару по Оріхову
19:09
фотоОкупанти обстріляли Авдіївку і Гостре на Донеччині: двоє загиблих
18:52
Кулеба закликав Берлін відмовитися від блокування швидкого вступу України до НАТО
18:46
фотоУ Відні авто з українськими номерами розмалювали символами агресії РФ
18:46
Ворог завдав 22 авіаударів, Сили оборони продовжують наступ на двох напрямках – Генштаб
18:44
Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили ще на рік
18:41
Перед Вільнюським самітом більшість українців підтримали членство в НАТО – опитування
18:39
На Чернігівщині судитимуть двох юнаків, які купили алкоголь дітям
18:30
єВідновлення: гроші на ремонт пошкоджених війною домівок отримали понад 1400 заявників
18:27
фотоПід завалами в Оріхові можуть бути ще три людини – ДСНС
Усі новини...
Реклама: