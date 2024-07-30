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Не відчинив двері в укриття під час тривоги: охоронець столичної поліклініки отримав 4 роки в’язниці

Ірина БалачукВівторок, 30 липня 2024, 11:28
Не відчинив двері в укриття під час тривоги: охоронець столичної поліклініки отримав 4 роки в’язниці
Сторож поліклініки Вадим Мошкін (ліворуч) та його адвокат Віктор Шевчук у Деснянському райсуді Києва 3 червня 2023 року. Фото: Ґрати

Деснянський районний суд Києва виніс вирок у справі колишнього сторожа столичної поліклініки Вадима Мошкіна – чоловіка визнали винним у залишенні у небезпеці, що призвело до смерті трьох осіб, і призначили покарання у вигляді 4 років ув’язнення.

Джерело: працівник апарату суду та речник Київської міської прокуратури Ірина Винокурова у коментарі Українській правді

Пряма мова співрозмовника УП: "Сьогодні (30 липня – ред.) суд приймав рішення. Вирок – 4 роки позбавлення волі".

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Деталі: Це рішення можна оскаржити упродовж місяця з дня його проголошення.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, прокурор у суді довів, що "охоронець КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" під час оголошення сигналу "повітряна тривога" в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя".

"Такі його дії під час ракетного обстрілу Києва збройними силами Російської Федерації спричинили загибель трьох осіб, серед яких 9-річна дівчинка. Загибель малолітньої дитини відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання", – йдеться в повідомленні.

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Прокуратура наголосила, що "обвинувачений своєї вини не визнав, у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся".

Як повідомила УП речник Київської міської прокуратури Ірина Винокурова, справу за обвинуваченням чиновників щодо цього ж факту також розглядають у суді. Провадження стосується 4 осіб:

  • директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації,
  • першого заступника голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації,
  • директора медичного закладу,
  • заступника директора лікарні.

Їм інкримінують вчинення службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

У березні 2024 року Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила, що направила до суду обвинувальний акт щодо цих людей.

У цій справі вже відбулося підготовче та перше судове засідання.

Передісторія:

  • У ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у Києві загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
  • За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі. Зокрема, охоронця поліклініки Мошкіна відправили під варту на два місяці без права внесення застави.
  • Прокуратура навіть пояснила, чому охоронця посадили у СІЗО, а чиновникам лише дали цілодобовий домашній арешт.
  • 29 червня 2023 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід охоронцю Вадиму Мошкіну у справі про загибель людей через закрите укриття в Києві. Замість перебування у слідчому ізоляторі йому призначили нічний домашній арешт.

Теми: судповітряна тривогажертвивійна
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