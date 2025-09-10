Трамп во второй раз использовал убийство 23-летней украинской беженки, чтобы покритиковать демократов
Президент США Дональд Трамп в обращении к нации рассказал о резонансном убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Шарлотте (Северная Каролина) и раскритиковал политику демократов, которую считает причиной роста преступности.
Источник: обращение Трампа
Детали: Трамп заявил, что американцы "слишком долго были вынуждены мириться с городами, где демократы позволяли жестоким кровожадным преступникам охотиться на невинных людей". По его словам, именно политика "поймать и отпустить" способствовала трагедии, которая произошла в пассажирском поезде в Шарлотте, где погибла Заруцкая.
Прямая речь Трампа: "Это была прекрасная молодая девушка, которая никогда не имела проблем и имела прекрасное будущее в этой стране. А теперь она мертва. Ее убил сумасшедший монстр, который после 14 предыдущих арестов находился на свободе. Мы не можем позволить преступникам и в дальнейшем распространять смерть и разрушения по всей нашей стране. Мы должны отвечать силой и решимостью. Мы должны быть жестокими, как и они. Это единственная вещь, которую они понимают".
Детали: Свою позицию также выразила генеральный прокурор США Пэм Бонди. Она назвала убийство "ужасным следствием провальной политики снисхождения к преступникам".
Прямая речь Бонди: "Ирина Заруцкая была молодой женщиной, которая жила американской мечтой. Ее ужасное убийство является прямым следствием провальной политики снисхождения к преступникам, которая ставит преступников выше невинных людей.
Я поручила своим юристам возбудить федеральное дело против ДеКарлоса Брауна-младшего, рецидивиста с историей насильственных преступлений, за убийство. Мы будем добиваться максимального наказания ... и он никогда больше не увидит свет дня как свободный человек".
Что предшествовало:
- 8 сентября президент США отреагировал на гибель беженки из Украины, отметив, что ее "кровь на руках демократов". По словам Трампа, только республиканцы могут обеспечить порядок и призвал голосовать за кандидатов-республиканцев.
Предыстория:
- Трагедия произошла вечером 22 августа на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд города Шарлотт. По данным полиции, Ирина получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.
- Подозреваемого в убийстве украинки арестовали – им оказался бездомный 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни, а впоследствии арестовали и предъявили обвинение в убийстве первой степени.
- Согласно судебным записям, Браун имеет длительное криминальное прошлое – с 2011 года его неоднократно задерживали за кражи, разбой с использованием оружия и угрозы.