Трамп во второй раз использовал убийство 23-летней украинской беженки, чтобы покритиковать демократов

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации рассказал о резонансном убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Шарлотте (Северная Каролина) и раскритиковал политику демократов, которую считает причиной роста преступности.

Источник: обращение Трампа

Детали: Трамп заявил, что американцы "слишком долго были вынуждены мириться с городами, где демократы позволяли жестоким кровожадным преступникам охотиться на невинных людей". По его словам, именно политика "поймать и отпустить" способствовала трагедии, которая произошла в пассажирском поезде в Шарлотте, где погибла Заруцкая.

Прямая речь Трампа: "Это была прекрасная молодая девушка, которая никогда не имела проблем и имела прекрасное будущее в этой стране. А теперь она мертва. Ее убил сумасшедший монстр, который после 14 предыдущих арестов находился на свободе. Мы не можем позволить преступникам и в дальнейшем распространять смерть и разрушения по всей нашей стране. Мы должны отвечать силой и решимостью. Мы должны быть жестокими, как и они. Это единственная вещь, которую они понимают".

Детали: Свою позицию также выразила генеральный прокурор США Пэм Бонди. Она назвала убийство "ужасным следствием провальной политики снисхождения к преступникам".

Прямая речь Бонди: "Ирина Заруцкая была молодой женщиной, которая жила американской мечтой. Ее ужасное убийство является прямым следствием провальной политики снисхождения к преступникам, которая ставит преступников выше невинных людей.

Я поручила своим юристам возбудить федеральное дело против ДеКарлоса Брауна-младшего, рецидивиста с историей насильственных преступлений, за убийство. Мы будем добиваться максимального наказания ... и он никогда больше не увидит свет дня как свободный человек".

Что предшествовало:

8 сентября президент США отреагировал на гибель беженки из Украины, отметив, что ее "кровь на руках демократов". По словам Трампа, только республиканцы могут обеспечить порядок и призвал голосовать за кандидатов-республиканцев.

Предыстория: