Росія завдала нового ракетного удару по Україні: оголошували масштабну тривогу

Іван Д'яконовСереда, 10 вересня 2025, 05:31
Росія завдала нового ракетного удару по Україні: оголошували масштабну тривогу
мапа: alerts.in.ua

О 05:26 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски Росією ракет по Україні. По всій країні оголошена повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Швидкісна ціль на Сумщині, курсом на захід, на Охтирку".

Деталі: Через кілька хвилин військові повідомили про нові ракети на Охтирку, Балаклію та Чупахівку.

О 05:40 військові повідомили про групу крилатих ракет на півдні Сумщини та півночі Полтавщини, курсом на південно-західний напрямок, на Черкащину.

Станом на 06:13 крилаті ракети атакують Київ, Вінницю та Житомир.

"Суспільне" повідомило про вибухи у Львові, Києві, Вінниці, Рівному, на Житомирщині, Хмельниччині та Франківщині.

Оновлено: О 07:08 було оголошено про відбій ракетної небезпеки.

Передісторія: 

  • Звечора вівторка в українській столиці та ще низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування Росією ударних безпілотників. По ворожих цілях працювала ППО.

ракетний ударросійсько-українська війна
