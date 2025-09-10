Росія завдала нового ракетного удару по Україні: оголошували масштабну тривогу
Середа, 10 вересня 2025, 05:31
О 05:26 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски Росією ракет по Україні. По всій країні оголошена повітряна тривога.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Швидкісна ціль на Сумщині, курсом на захід, на Охтирку".
Деталі: Через кілька хвилин військові повідомили про нові ракети на Охтирку, Балаклію та Чупахівку.
О 05:40 військові повідомили про групу крилатих ракет на півдні Сумщини та півночі Полтавщини, курсом на південно-західний напрямок, на Черкащину.
Станом на 06:13 крилаті ракети атакують Київ, Вінницю та Житомир.
"Суспільне" повідомило про вибухи у Львові, Києві, Вінниці, Рівному, на Житомирщині, Хмельниччині та Франківщині.
Оновлено: О 07:08 було оголошено про відбій ракетної небезпеки.
Передісторія:
- Звечора вівторка в українській столиці та ще низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування Росією ударних безпілотників. По ворожих цілях працювала ППО.