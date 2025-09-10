Россия нанесла новый ракетный удар по Украине: объявляли масштабную тревогу
Среда, 10 сентября 2025, 05:31
В 05:26 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках Россией ракет по Украине. По всей стране объявлена воздушная тревога.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Скоростная цель на Сумщине, курсом на запад, на Ахтырку".
Реклама:
Детали: Через несколько минут военные сообщили о новых ракетах на Ахтырку, Балаклею и Чупаховку.
В 05:40 военные сообщили о группе крылатых ракет на юге Сумской и севере Полтавской области, курсом на юго-запад, на Черкасскую область.
По состоянию на 06:13 крылатые ракеты атакуют Киев, Винницу и Житомир.
РЕКЛАМА:
"Суспільне" сообщило о взрывах во Львове, Киеве, Виннице, Ровно, в Житомирской, Хмельницкой и Франковской областях.
Обновлено: В 07:08 было объявлено об отбое ракетной опасности.
Предыстория:
- Вечером вторника в украинской столице и еще ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией ударных беспилотников. По вражеским целям работала ПВО.