ЗСУ за добу знешкодили 990 окупантів за добу
Середа, 10 вересня 2025, 08:01
Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували ще 990 загарбників та 29 ворожих артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 091 000 (+990) осіб,
- танків – 11 172 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 23 262 (+1) од,
- артилерійських систем – 32 606 (+29) од,
- РСЗВ – 1 483 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57 851 (+347) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 290 (+83) од,
- спеціальної техніки – 3 964 (+1) од.
Дані уточнюються.