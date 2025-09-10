Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки обезвредили 990 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 10 сентября 2025, 08:01
ВСУ за сутки обезвредили 990 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки отминусовали еще 990 захватчиков и 29 вражеских артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.09.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 091 000 (+990) человек,
  • танков – 11 172 (+3) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 262 (+1) ед.,
  • артиллерийских систем – 32 606 (+29) ед.,
  • РСЗО – 1 483 (+1) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 57 851 (+347) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 290 (+83) ед.,
  • специальной техники – 3 964 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из Ужгорода запустили первые поезда по евроколее в страны ЕС
фото Россияне нанесли 3 ракетных удара по селу в Сумской области: 2 погибших и 5 раненых
Беларусь и Россия начали учения "Запад-2025", которые беспокоят НАТО
Глава МИД Польши Сикорский приехал в Киев
Трамп заявил, что вторжение российских дронов в Польшу могло быть "ошибкой"
С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение – Генштаб
Все новости...
Росcия
Министр обороны Польши заявил, что в его страну залетели более десятка российских дронов
Военных территориальной обороны Польши призвали быть готовыми к быстрому вызову
Президент Польши отреагировал на нарушение авиапространства российскими дронами
Последние новости
12:59
боксПаркер: Усик избегает боя со мной
12:58
В Харьковской области дрон РФ атаковал автомобиль: ранены три человека
12:31
подкаст"Шахеды" в Польше, украинские "Ланцеты" и Добропольский выступ – главное о войне за неделю
12:31
В Польше заверили, что будут учиться сбивать дроны не на территории Украины
12:30
Украина будет иметь 17,6 ГВт мощности в отопительный сезон - Минэнерго
12:22
Как Покров стал национальным праздником для украинцев: история и традиции
12:21
Чешско-украинский ударный ИИ-дрон MACE может работать в составе роя и обеспечивает связь до 100 км
12:11
Американские сенаторы представили законопроект о признании России и Беларуси спонсорами терроризма
12:08
Орбан о дронах РФ в Польше: "Угроза войны неизбежна, а поляки в ней по уши"
12:01
Убийство украинки в США: парень Заруцкой раскритиковал судью, отпустившую подозреваемого
Все новости...
Реклама:
Реклама: