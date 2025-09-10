ВСУ за сутки обезвредили 990 оккупантов
Среда, 10 сентября 2025, 08:01
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки отминусовали еще 990 захватчиков и 29 вражеских артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 091 000 (+990) человек,
- танков – 11 172 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 262 (+1) ед.,
- артиллерийских систем – 32 606 (+29) ед.,
- РСЗО – 1 483 (+1) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 57 851 (+347) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 290 (+83) ед.,
- специальной техники – 3 964 (+1) ед.
Данные уточняются.