Військових тероборони Польщі закликали бути готовими до швидкого виклику

Польських військових територіальної оборони попросили бути готовими до можливого виклику у більш стислі терміни, ніж стандартна процедура, на тлі триваючої операції зі знешкодження російських БпЛА, що залетіли у повітряний простір Польщі.

Джерело: польські сили територіальної оборони, передає "Європейська правда"

Деталі: В оголошенні йдеться, що у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі та роботою наземних пошукових команд вводиться скорочений час потенційного виклику тероборонівців на збір.

Реклама:

ALERT GOTOWOŚCI WOT 🚨



👉 W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT.



⏰ Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego… pic.twitter.com/2WPddAjPRz — Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) September 10, 2025

Зокрема, у найближчих до східного кордону Підляському, Мазовецькому, Люблінському, Підкарпатському воєводствах військові тероборони можуть отримати виклик за 6 годин до часу, коли мають з’явитися.

614РЕКЛАМА:

У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах в центральній частині країни сповіщення може прийти за 12 годин до часу збору.

В інших воєводствах викликів у терміновому порядку не планують.

"Зберігайте спокій та поширюйте повідомлення лише від військових та державних служб. Якщо ви натрапите на уламки – не підходьте та повідомте поліцію", – додають у повідомленні.

Передісторія: