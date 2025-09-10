Военных территориальной обороны Польши призвали быть готовыми к быстрому вызову

Польских военных территориальной обороны попросили быть готовыми к возможному вызову в более сжатые сроки, чем стандартная процедура, на фоне продолжающейся операции по обезвреживанию российских БПЛА, залетевших в воздушное пространство Польши.

Источник: польские силы территориальной обороны, передает "Европейская правда"

Детали: В объявлении говорится, что в связи с нарушением воздушного пространства Польши и работой наземных поисковых команд вводится сокращенное время потенциального вызова теробороновцев на сбор.

ALERT GOTOWOŚCI WOT 🚨



👉 W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT.



⏰ Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego… pic.twitter.com/2WPddAjPRz — Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) September 10, 2025

В частности, в ближайших к восточной границе Подляском, Мазовецком, Люблинском, Подкарпатском воеводствах военные территориальной обороны могут получить вызов за 6 часов до времени, когда должны явиться.

В Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах в центральной части страны уведомление может прийти за 12 часов до времени сбора.

В других воеводствах вызовы в срочном порядке не планируются.

"Сохраняйте спокойствие и распространяйте сообщения только от военных и государственных служб. Если вы наткнетесь на обломки – не подходите и сообщите в полицию", – добавляют в сообщении.

Предыстория: