На Житомирщині внаслідок російського удару загинула людина і пошкоджені підприємства
Середа, 10 вересня 2025, 08:17
Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського комбінованого удару по Житомирській області уночі 10 вересня.
Джерело: голова Віталій Бунечко в Telegram
Пряма мова очільника області: "Під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення".
Реклама:
Деталі: Бунечко додав, що пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки.