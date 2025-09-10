На Житомирщині внаслідок російського удару загинула людина і пошкоджені підприємства

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення внаслідок російського комбінованого удару по Житомирській області уночі 10 вересня.

Джерело: голова Віталій Бунечко в Telegram

Пряма мова очільника області: "Під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення".

Реклама:

Деталі: Бунечко додав, що пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки.

Фото з telegram Віталія Бунечка

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.