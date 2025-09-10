В Житомирской области в результате российского удара погиб человек и повреждены предприятия

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российского комбинированного удара по Житомирской области ночью 10 сентября.

Источник: глава Виталий Бунечко в Telegram

Прямая речь главы области: "Во время комбинированной воздушной атаки враг нанес удар по территории Житомирской области с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет. В результате ударов один человек погиб, еще один получил ранения".

Детали: Бунечко добавил, что повреждения получили несколько гражданских предприятий и частные дома.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ВИТАЛИЯ БУНЕЧКО

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.