Сибіга після атаки на Польщу закликав НАТО збивати ракети і дрони ще над Україною

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 10 вересня 2025, 09:05
Сибіга після атаки на Польщу закликав НАТО збивати ракети і дрони ще над Україною
Андрій Сибіга, фото: МЗС України

Глава МЗС Андрій Сибіга після дронової атаки на територію Польщі закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною заради колективної ьезпеки.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами, ситуація з вторгненням російських безпілотників у Польщу свідчить про потребу ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО.

"Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки", – наголосив Сибіга.

Він також закликав партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України, щоб краще захиститися від зростаючої кількості російських безпілотників і ракет.

Сибіга також заявив, що слабка відповідь на цей інцидент спровокує Росію ще більше.

Передісторія:

  • Вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України, і вперше збиває їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.
  • Згодом підтвердили збиття кількох безпілотників і пояснили, що таке безпрецедентне рішення ухвалили через акт агресії і загрозу для безпеки громадян. Кількість збитих апаратів не уточнювали, також в офіційних заявах поки немає прямої згадки, що це російські БпЛА типу "Шахед" – обмежуються поясненнями про те, що ці об'єкти залетіли до Польщі під час масованої атаки РФ по цілях на території України.
  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив НАТО про безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками. 
  • У зв’язку з цими подіями зупинили роботу чотирьох аеропортів, у тому числі Варшави та Жешува.

