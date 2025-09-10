Сибіга після атаки на Польщу закликав НАТО збивати ракети і дрони ще над Україною

Глава МЗС Андрій Сибіга після дронової атаки на територію Польщі закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною заради колективної ьезпеки.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами, ситуація з вторгненням російських безпілотників у Польщу свідчить про потребу ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО.

"Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки", – наголосив Сибіга.

Він також закликав партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України, щоб краще захиститися від зростаючої кількості російських безпілотників і ракет.

Сибіга також заявив, що слабка відповідь на цей інцидент спровокує Росію ще більше.

Передісторія: