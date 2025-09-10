Сибига после атаки на Польшу призвал НАТО сбивать ракеты и дроны еще над Украиной

Глава МИД Андрей Сибига после дронной атаки на территорию Польши призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной ради коллективной безопасности.

Источник: Сибига в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, ситуация с вторжением российских беспилотников в Польшу свидетельствует о необходимости принять решение, которое позволит использовать возможности противовоздушной обороны соседних стран для перехвата беспилотников и ракет в украинском воздушном пространстве, в том числе приближающихся к границам НАТО.

Реклама:

"Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности", – подчеркнул Сибига.

Он также призвал партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы лучше защититься от растущего количества российских беспилотников и ракет.

Сибига также заявил, что слабый ответ на этот инцидент спровоцирует Россию еще больше.

РЕКЛАМА:

Предыстория: