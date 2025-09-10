Сибига после атаки на Польшу призвал НАТО сбивать ракеты и дроны еще над Украиной
Глава МИД Андрей Сибига после дронной атаки на территорию Польши призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной ради коллективной безопасности.
Источник: Сибига в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Детали: По его словам, ситуация с вторжением российских беспилотников в Польшу свидетельствует о необходимости принять решение, которое позволит использовать возможности противовоздушной обороны соседних стран для перехвата беспилотников и ракет в украинском воздушном пространстве, в том числе приближающихся к границам НАТО.
"Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности", – подчеркнул Сибига.
Он также призвал партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы лучше защититься от растущего количества российских беспилотников и ракет.
Сибига также заявил, что слабый ответ на этот инцидент спровоцирует Россию еще больше.
Предыстория:
- Ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые сбивает их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.
- Впоследствии подтвердили сбитие нескольких беспилотников и объяснили, что такое беспрецедентное решение приняли из-за акта агрессии и угрозы для безопасности граждан. Количество сбитых аппаратов не уточняли, также в официальных заявлениях пока нет прямого упоминания, что это российские БпЛА типа "Шахед" – ограничиваются объяснениями о том, что эти объекты залетели в Польшу во время массированной атаки РФ по целям на территории Украины.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил НАТО о беспрецедентном нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками.
- В связи с этими событиями остановили работу четырех аэропортов, в том числе Варшавы и Жешува.