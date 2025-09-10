Загибла, поранені, зруйновано швейну фабрику, пошкоджено будинки і авто – наслідки російської атаки

Одна людина загинула та ще 10 дістали поранення внаслідок російського комбінованого удару по Україні вночі 10 вересня.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, голова Житомирської ОВА В’ячеслав Бунечко, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, голова Волинської ОВА Іван Рудницький, перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна, очільник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram, мер Львова Андрій Садовий та ДСНС в Facebook

Пряма мова Тюріна: "Внаслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога. Крім того, ворогом зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках".

Деталі: Він додав, що на місцях працюють відповідні служби, обсяги нанесеної шкоди встановлюються.

Раніше голова Житомирської ОВА В’ячеслав Бунечко повідомив, що на Житомирщині внаслідок російської акти одна людина загинула і одна дістала поранення.

фото ДСНС

Згодом у ДСНС додали, що на Житомирщині постраждали щонайменше 5 людей: 4 у Житомирі та 1 у Бердичеві.

Зазначається, що окупанти пошкодили житлові будинки у приватному секторі Житомира, у Бердичеві виникла пожежа у будівлях промзони, а в районі сталися займання, пошкоджені легковик і господарча будівля.

"Постраждав місцевий мешканець: з опіками різного ступеня рятувальники донесли його до карети "швидкої". На жаль, в лікарні людина померла", – повідомили в службі.

Психологи ДСНС надали допомогу 26 людям, з яких 3 дітей.

"Наразі рятувальники проводять гасіння пожеж. На місці працюють сапери ДСНС. Волонтери Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгорнули пункт надання допомоги постраждалим", – підсумували в ДСНС.

На Вінниччині під ударом крилатих ракет та "Шахедів" опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури та житлові будинки, постраждала одна людина.

"Пожежники працюють над локалізацією пожежі. Задіяно 81 особу особового складу та 24 одиниці техніки. Є 1 постраждалий. Його доставлено в лікарню – стан стабільний. Також в області пошкоджено близько 30 житлових будинків. Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та прибудинкові території", – повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Фото ДСНС

За її словами, загалом у повітряному просторі Вінниччини перебувало 26 БпЛА та 11 крилатих ракет.

На Черкащині постраждала інфраструктура.

"У небі над Черкащиною знешкоджено дві російські ракети, а також десяток БпЛА. Травмованих немає. Це найголовніше. Однак є наслідки для інфраструктури", – повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

Зокрема, у Золотоніському районі вибуховою хвилею частково зруйновано хлів, загинули дві корови, вирувала пожежа. Також пошкоджено вікна й дахи у 5 будинках та автомобіль.

У Звенигородському районі теж повибивало вікна в 5 будівлях (житлові та господарські) та зачепило лінію електропередач. Наразі тривають ремонті роботи.

Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що над областю зафіксували "кілька десятків ворожих БпЛА".

Фото ДСНС

"Внаслідок збиття відбулося загорання на одному з виробничих приміщень. Усі відповідні служби працюють на місцях падіння уламків… Загиблих та поранених немає", – повідомив очільник області.

Один російський дрон зафіксували і знешкодили над Буковиною. За словами голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, минулося без постраждалих і руйнувань.

Ворожі БпЛА і ракети долетіли і до Львівщини. За словами очільника ОВА Максима Козицького, минулося без постраждалих, системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що "на Львів летіли близько 60 ворожих "Шахедів" і понад 10 ракет", уламки збитих цілей пошкодили склади.

Фото з Facebook Андрія Садового

"Дякую нашим силам ППО за те, що не допустили біди. Немає жертв, немає руйнувань житлового фонду. Є потрапляння уламків у цивільний склад на Авіаційній. Зараз оцінюємо збитки", – повідомив міський голова.

Фото з Facebook Андрія Садового

Ще одна людина постраждала на Херсонщині.

"Внаслідок російської атаки постраждала одна людина, їй надають меддопомогу. Крім того, рятувальники ліквідували пожежі, які виникли через російські обстріли по с. Білозерка", – повідомили в ДСНС.