Погибший, раненые, разрушена швейная фабрика, повреждены дома и автомобили – последствия российской атаки

Один человек погиб и еще 10 получили ранения в результате российского комбинированного удара по Украине ночью 10 сентября.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, глава Житомирской ОВА Вячеслав Бунечко, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, глава Волынской ОВА Иван Рудницкий, первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, мэр Львова Андрей Садовый и ГСЧС в Facebook

Прямая речь Тюрина: "В результате утренней вражеской атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь. Кроме того, врагом разрушена швейная фабрика, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окружающих домах".

Реклама:

Детали: Он добавил, что на местах работают соответствующие службы, объемы нанесенного ущерба устанавливаются.

Ранее глава Житомирской ОВА Вячеслав Бунечко сообщил, что в Житомирской области в результате российской атаки один человек погиб и один получил ранения.

Фото ГСЧС

Позже в ГСЧС добавили, что в Житомирской области пострадали по меньшей мере 5 человек: 4 в Житомире и 1 в Бердичеве.

РЕКЛАМА:

Отмечается, что оккупанты повредили жилые дома в частном секторе Житомира, в Бердичеве возник пожар в зданиях промзоны, а в районе произошли возгорания, повреждены легковушка и хозяйственная постройка.

"Пострадал местный житель: с ожогами различной степени спасатели донесли его до кареты "скорой". К сожалению, в больнице человек умер", – сообщили в службе.

Психологи ГСЧС оказали помощь 26 людям, из которых 3 детей.

"Сейчас спасатели проводят тушение пожаров. На месте работают саперы ГСЧС. Волонтеры Отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста развернули пункт оказания помощи пострадавшим", – подытожили в ГСЧС.

В Винницкой области под ударом крылатых ракет и "Шахедов" оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры и жилые дома, пострадал один человек.

"Пожарные работают над локализацией пожара. Задействован 81 человек личного состава и 24 единицы техники. Есть 1 пострадавший. Он доставлен в больницу – состояние стабильное. Также в области повреждено около 30 жилых домов. Выбиты окна, повреждены кровли и придомовые территории", – сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Фото ГСЧС

По ее словам, в общей сложности в воздушном пространстве Винницкой области находилось 26 БпЛА и 11 крылатых ракет.

В Черкасской области пострадала инфраструктура.

"В небе над Черкасской областью обезврежены две российские ракеты, а также десяток БпЛА. Пострадавших нет. Это самое главное. Однако есть последствия для инфраструктуры", – сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

В частности, в Золотоношском районе взрывной волной частично разрушен хлев, погибли две коровы, бушевал пожар. Также повреждены окна и крыши в 5 домах и автомобиль.

В Звенигородском районе тоже выбило окна в 5 зданиях (жилых и хозяйственных) и задело линию электропередач. Сейчас продолжаются ремонтные работы.

Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил, что над областью зафиксировали "несколько десятков вражеских БпЛА".

Фото ГСЧС

"В результате сбивания произошло возгорание на одном из производственных помещений. Все соответствующие службы работают на местах падения обломков... Погибших и раненых нет", – сообщил глава области.

Один российский дрон зафиксировали и обезвредили над Буковиной. По словам главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, обошлось без пострадавших и разрушений.

Вражеские БпЛА и ракеты долетели и до Львовщины. По словам главы ОВА Максима Козицкого, обошлось без пострадавших, системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что "на Львов летели около 60 вражеских "Шахедов" и более 10 ракет", обломки сбитых целей повредили склады.

ФОТО ИЗ FACEBOOK АНДРЕЯ САДОВОГО

"Спасибо нашим силам ПВО за то, что не допустили беды. Нет жертв, нет разрушений жилого фонда. Есть попадание обломков в гражданский склад на Авиационной. Сейчас оцениваем ущерб", — сообщил городской голова.

ФОТО ИЗ FACEBOOK АНДРЕЯ САДОВОГО

Еще один человек пострадал в Херсонской области.

"В результате российской атаки пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь. Кроме того, спасатели ликвидировали пожары, возникшие из-за российских обстрелов по с. Белозерка", – сообщили в ГСЧС.