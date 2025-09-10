Усі розділи
У Польщі знайшли перший зі збитих вночі російських БпЛА

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 10 вересня 2025, 09:22
У Польщі знайшли перший зі збитих вночі російських БпЛА
ілюстративне фото Getty images

У польському населеному пункті Чоснувка Більського повіту знайшли перший зі збитих польською армією російських безпілотників, що порушили повітряний простір країни під час масованої атаки РФ проти України.

Джерело: пресслужба поліції Люблінського воєводства, передає "Європейська правда"

Дослівно: "О 5:40 у населеному пункті Чоснувка Більського повіту співробітники поліції підтвердили знахідку пошкодженого дрона. Ми сповістили відповідні служби. Розслідування триває".

Деталі: Також зазначають, що у зв'язку з безпрецедентними подіями ночі правоохоронців регіону терміново зібрали на нараду.  

Чоснувка розташована поруч з центром повіту, містом Біла-Підляська, що через кордон від білоруського Бреста.

