В Польше нашли первый из сбитых ночью российских БПЛА

Среда, 10 сентября 2025, 09:22
иллюстративное фото Getty Images

В польском населенном пункте Чоснувка Бельского повета нашли первый из сбитых польской армией российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны во время массированной атаки РФ против Украины.

Источник: пресс-служба полиции Люблинского воеводства, передает "Европейская правда"

Дословно: "В 5:40 в населенном пункте Чоснувка Бельского повета сотрудники полиции подтвердили находку поврежденного дрона. Мы уведомили соответствующие службы. Расследование продолжается".

Детали: Также отмечают, что в связи с беспрецедентными событиями ночи правоохранителей региона срочно собрали на совещание.  

Чоснувка расположена рядом с центром уезда, городом Бела-Подляска, что через границу от белорусского Бреста.

Польшабеспилотникироссийско-украинская война
