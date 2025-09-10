Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Атака РФ 10 вересня: у Польщі дрон поцілив у житловий будинок

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 10 вересня 2025, 10:58
Атака РФ 10 вересня: у Польщі дрон поцілив у житловий будинок
фото: Getty images

У Польщі повідомили про падіння дрона на житловий будинок в селі Вирики-Воля неподалік кордону з Білоруссю після нальоту безпілотників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Безпілотник впав на житловий будинок у селі Вирики-Воля поблизу Влодави. В результаті пошкоджено дах будинку, а також автомобіль, який стояв біля нього.

Реклама:
 
фото одного з користувачів Polsat News

Пожежі внаслідок падіння не сталося, ніхто не постраждав.

На місці працює пожежна бригада. Працюють також інші служби.

Наразі невідомо, чи на будинок впав один зі збитих польськими військовими безпілотників, чи безпілотник, який не був збитий.

614РЕКЛАМА:

Перед цим у Польщі знайшли перший зі збитих польською армією російських безпілотників, що порушили повітряний простір країни під час масованої атаки РФ проти України.

 
Село Вирики-Воля на мапі

Передісторія:

  • Вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України і вперше вирішила збивати їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.
  • Згодом підтвердили збиття кількох безпілотників і пояснили, що таке безпрецедентне рішення ухвалили через акт агресії і загрозу для безпеки громадян. 
  • Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кордон країни порушили більше десятка російських дронів.

Польщабезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоDeepState: Росіяни через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ
Держбезпека Грузії звинуватила СБУ у ввезенні вибухівки в країну
У НАТО наполягають, що відбиття атаки дронів РФ на Польщу винищувачами F-35 було ефективним
відео"Дорослі чоловіки вили і звали маму": експолітв’язні розповіли про тортури в Білорусі
Зеленський запропонував НАТО відповідь на атаку дронів РФ по Польщі
фотоЗеленський порівняв Келлога з системою Patriot і запропонував йому громадянство
Усі новини...
Польща
Польща направить Росії ноту протесту через атаку дронів
Туск повідомив про 19 дронів, які атакували Польщу
У Польщі публікують фото російського дрона "Гербера", що впав і не вибухнув
Останні новини
07:27
Росія заявила про запуск ракети "Союз-2.1б" з космічними апаратами
06:25
Землетрус магнітудою 7,1 стався біля узбережжя Камчатки
05:12
США відхилили план Китаю створити заповідник на спірному рифі біля Філіппін
03:49
Президенти Португалії та Німеччини пообіцяли завжди підтримувати Україну
03:37
Німеччина здолала Фінляндію на шляху в фінал Євробаскету-2025
02:45
Лідер КНДР заявив, що країна представить нову ядерну політику
01:43
У Португалії виявили можливу причину аварії фунікулера в Лісабоні
01:02
6 українців стартують на чемпіонаті світу з легкої атлетики: розклад змагань першого дня
00:57
США звинуватили Росію у порушенні міжнародного права після атаки дронів на Польщу
00:20
У Сумах чули вибухи – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: