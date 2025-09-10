Атака РФ 10 вересня: у Польщі дрон поцілив у житловий будинок

У Польщі повідомили про падіння дрона на житловий будинок в селі Вирики-Воля неподалік кордону з Білоруссю після нальоту безпілотників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Безпілотник впав на житловий будинок у селі Вирики-Воля поблизу Влодави. В результаті пошкоджено дах будинку, а також автомобіль, який стояв біля нього.

Реклама:

фото одного з користувачів Polsat News

Пожежі внаслідок падіння не сталося, ніхто не постраждав.

На місці працює пожежна бригада. Працюють також інші служби.

Наразі невідомо, чи на будинок впав один зі збитих польськими військовими безпілотників, чи безпілотник, який не був збитий.

614РЕКЛАМА:

Перед цим у Польщі знайшли перший зі збитих польською армією російських безпілотників, що порушили повітряний простір країни під час масованої атаки РФ проти України.

Село Вирики-Воля на мапі

Передісторія: