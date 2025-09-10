Атака РФ 10 сентября: в Польше дрон попал в жилой дом

В Польше сообщили о падении дрона на жилой дом в селе Вирики-Воля недалеко от границы с Беларусью после налета беспилотников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Беспилотник упал на жилой дом в селе Вирики-Воля возле Влодавы. В результате поврежден крыша дома, а также автомобиль, который стоял возле него.

фото одного из пользователей Polsat News

Пожара в результате падения не произошло. Никто не пострадал.

На месте работает пожарная бригада и другие службы.

Пока неизвестно, упал ли на дом один из сбитых польскими военными беспилотников, или дрон, который не был сбит.

Перед этим в Польше нашли первый из сбитых польской армией российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны во время массированной атаки РФ против Украины.

Село Вырики-Воля на карте

Что предшествовало: