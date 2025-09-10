Все разделы
Атака РФ 10 сентября: в Польше дрон попал в жилой дом

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 10 сентября 2025, 10:58
Атака РФ 10 сентября: в Польше дрон попал в жилой дом
фото: Getty images

В Польше сообщили о падении дрона на жилой дом в селе Вирики-Воля недалеко от границы с Беларусью после налета беспилотников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Беспилотник упал на жилой дом в селе Вирики-Воля возле Влодавы. В результате поврежден крыша дома, а также автомобиль, который стоял возле него.

фото одного из пользователей Polsat News

Пожара в результате падения не произошло. Никто не пострадал.

На месте работает пожарная бригада и другие службы.

Пока неизвестно, упал ли на дом один из сбитых польскими военными беспилотников, или дрон, который не был сбит.

Перед этим в Польше нашли первый из сбитых польской армией российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны во время массированной атаки РФ против Украины.

 
Село Вырики-Воля на карте

Что предшествовало:

  • Ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.
  • Впоследствии подтвердили сбитие нескольких беспилотников и объяснили, что такое беспрецедентное решение приняли из-за акта агрессии и угрозы для безопасности граждан.
  • Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что границу страны нарушили более десятка российских дронов.

Польшабеспилотникироссийско-украинская война
