Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НАТО не вважає вторгнення дронів РФ у Польщу нападом на Альянс – ЗМІ

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 10 вересня 2025, 11:14
НАТО не вважає вторгнення дронів РФ у Польщу нападом на Альянс – ЗМІ
фото: Getty Images

У НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу. 

Джерело: "Європейська правда", Reuters з посиланням на джерело у НАТО, якого цитують польські ЗМІ, зокрема, Onet

Деталі: За словами співрозмовника агентства, початкові дані свідчать про те, що "інцидент у Польщі був навмисним вторгненням російських безпілотників".

Реклама:

Попри це, додав, співрозмовник, "НАТО не вважає вторгнення російських безпілотників на територію Польщі нападом".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що цієї ночі уперше російські дрони були збиті над територією держави НАТО, однак, за його словами, причин для паніки немає.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.

614РЕКЛАМА:

Президент Володимир Зеленський заявив, що щонайменше вісім ударних дронів цієї ночі були націлені у напрямку Польщі – глава держави очікує, що росіяни відчують наслідки за свої зломисні дії.

НАТОПольщабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Келлог: 19 дронів у Польщі не можуть бути випадковістю, Путін посуває межі
Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський
25 років без Георгія Ґонґадзе. Програма Тижня пам’яті
Польща підняла авіацію й закрила аеропорт Любліна через дрони над Україною
фотоУ Польщі з української церкви зрізали хрест, посол України вимагає покарання винних
Трамп висунув умови країнам НАТО для введення "серйозних" санкцій проти Росії
Усі новини...
НАТО
В НАТО обговорять, як реагувати на вторгнення російських БпЛА в Польщу
Туск каже, що проінформував генсека НАТО про "об’єкти", які збивали у Польщі
Латвія надає 5 мільйонів євро на ініціативу НАТО і США для України
Останні новини
21:58
боксУсик дав прогноз на бій Канело – Кроуфорд
21:42
"Унікальна ситуація": Віцепрем'єр розповів, як Україна йтиме до ЄС, поки діє вето Угорщини
21:33
Керівник розвідки Естонії: Росія боїться повноцінної гонки озброєння із Заходом
21:25
У Росії стався вибух на залізничних коліях: загинули співробітники Росгвардії, затримуються поїзди
21:05
Україна до кінця вересня завершить скринінг, Молдова впорається раніше
20:57
Келлог: 19 дронів у Польщі не можуть бути випадковістю, Путін посуває межі
20:50
Міністр фінансів: ЄС має можливість почати передачу Україні заморожених активів РФ
20:48
Сибіга розповів, яких санкцій проти Росії Київ вимагає у партнерів
20:44
Сікорський розкритикував ідею "гарантій безпеки" для України: Не бачу охочих воювати з РФ
20:37
Президент Фінляндії: Україна також має висувати максималістські вимоги до РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: