Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАТО не считает вторжение дронов РФ в Польшу нападением на Альянс – СМИ

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 10 сентября 2025, 11:14
НАТО не считает вторжение дронов РФ в Польшу нападением на Альянс – СМИ
фото: Getty Images

В НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.

Источник: "Европейская правда", Reuters со ссылкой на источник в НАТО, которого цитируют польские СМИ, в частности Onet

Детали: По словам собеседника агентства, первоначальные данные свидетельствуют о том, что "инцидент в Польше был преднамеренным вторжением российских беспилотников".

Реклама:

Несмотря на это, добавил собеседник, "НАТО не считает вторжение российских беспилотников на территорию Польши нападением".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, что этой ночью впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО, однако, по его словам, причин для паники нет.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила об умышленном и самом серьезном нарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.

РЕКЛАМА:

Президент Владимир Зеленский заявил, что по меньшей мере восемь ударных дронов этой ночью были нацелены в направлении Польши – глава государства ожидает, что россияне почувствуют последствия за свои злонамеренные действия.

НАТОПольшабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
НАТО
В НАТО обсудят, как реагировать на вторжение российских БпЛА в Польшу
Туск говорит, что проинформировал генсека НАТО об "объектах", которые сбивали в Польше
Латвия выделяет 5 миллионов евро на инициативу НАТО и США для Украины
Последние новости
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
15:18
Туск призвал польских политиков остановить волну "пророссийских настроений"
Все новости...
Реклама:
Реклама: