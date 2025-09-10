НАТО не считает вторжение дронов РФ в Польшу нападением на Альянс – СМИ

В НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.

Источник: "Европейская правда", Reuters со ссылкой на источник в НАТО, которого цитируют польские СМИ, в частности Onet

Детали: По словам собеседника агентства, первоначальные данные свидетельствуют о том, что "инцидент в Польше был преднамеренным вторжением российских беспилотников".

Несмотря на это, добавил собеседник, "НАТО не считает вторжение российских беспилотников на территорию Польши нападением".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, что этой ночью впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО, однако, по его словам, причин для паники нет.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила об умышленном и самом серьезном нарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по меньшей мере восемь ударных дронов этой ночью были нацелены в направлении Польши – глава государства ожидает, что россияне почувствуют последствия за свои злонамеренные действия.