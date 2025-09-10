Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В НАТО обговорять, як реагувати на вторгнення російських БпЛА в Польщу

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукСереда, 10 вересня 2025, 11:44
В НАТО обговорять, як реагувати на вторгнення російських БпЛА в Польщу
Фото ілюстративне з Getty images

Північноатлантична рада збереться на засідання 10 вересня, щоб обговорити, якою має бути реакція НАТО на вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Джерело: речниця НАТО Еллісон Гарт в коментарі "Європейській правді"

Пряма мова Гарт: "Північноатлантична рада збирається сьогодні вранці на чергове засідання і, серед іншого, обговорюватиме питання реакції НАТО на нічне входження безпілотників в повітряний простір Польщі".

Реклама:

Деталі: Раніше Польща підтвердила, що вночі 10 вересня російські дрони порушили її повітряний простір, і повідомила, що вперше вирішила збивати ці БпЛА.

Тим часом, за даними ЗМІ, у НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що цієї ночі уперше російські дрони збили над територією держави НАТО, однак він додав, що причин для паніки немає.

614РЕКЛАМА:

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що щонайменше вісім ударних дронів цієї ночі були націлені у напрямку Польщі – глава держави очікує, що росіяни відчують наслідки за свої зломисні дії.

НАТОРосіяПольщабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновленоДрони ГУР атакували НПЗ в Уфі за 1400 км від кордону з Україною
Польща підняла авіацію й закрила аеропорт Любліна через дрони над Україною
фотоУ Польщі з української церкви зрізали хрест, посол України вимагає покарання винних
Трамп висунув умови країнам НАТО для введення "серйозних" санкцій проти Росії
ООН ухвалила декларацію про дві держави на Близькому Сході
фотоБезпілотники у нафтоналивному порту "Приморськ" уразили 2 танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ
Усі новини...
НАТО
Рютте вважає, що союзники НАТО успішно впорались з атакою дронів РФ на Польщу
У Польщі повідомили, що НАТО задіяв статтю 4 Договору через вторгнення дронів РФ
Рютте відмовився чітко оцінити атаку дронів РФ на Польщу, але пообіцяв захист НАТО
Останні новини
20:37
Президент Фінляндії: Україна також має висувати максималістські вимоги до РФ
20:26
Російський дрон 50 хвилин літав у повітряному просторі Румунії – Зеленський
20:21
Келлог розповів, як українці називають його "Котом" і визнав, що працює як ППО
20:17
Зеленський просить партнерів "перестати шукати виправдання" щодо санкцій проти РФ
19:56
У Румунії оголошували тривогу через ризик падіння "об'єктів з повітряного простору"
19:52
Формула-1 може суттєво збільшити кількість спринтерських гонок у 2027 році
19:32
Втрата документів під час війни: що робити та куди звертатися
19:31
25 років без Георгія Ґонґадзе. Програма Тижня пам’яті
19:29
Переможці кінопремії "Золота дзиґа": Темляк отримав нагороду, перебуваючи під слідством
19:21
Десятки тисяч людей вийшли на антиімміграційний марш і контрпротест у Лондоні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: