В НАТО обговорять, як реагувати на вторгнення російських БпЛА в Польщу

Північноатлантична рада збереться на засідання 10 вересня, щоб обговорити, якою має бути реакція НАТО на вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Джерело: речниця НАТО Еллісон Гарт в коментарі "Європейській правді"

Пряма мова Гарт: "Північноатлантична рада збирається сьогодні вранці на чергове засідання і, серед іншого, обговорюватиме питання реакції НАТО на нічне входження безпілотників в повітряний простір Польщі".

Деталі: Раніше Польща підтвердила, що вночі 10 вересня російські дрони порушили її повітряний простір, і повідомила, що вперше вирішила збивати ці БпЛА.

Тим часом, за даними ЗМІ, у НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що цієї ночі уперше російські дрони збили над територією держави НАТО, однак він додав, що причин для паніки немає.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що щонайменше вісім ударних дронів цієї ночі були націлені у напрямку Польщі – глава держави очікує, що росіяни відчують наслідки за свої зломисні дії.