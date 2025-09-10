В НАТО обсудят, как реагировать на вторжение российских БпЛА в Польшу

Североатлантический совет соберется на заседание 10 сентября, чтобы обсудить, какой должна быть реакция НАТО на вторжение российских дронов на территорию Польши.

Источник: пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт в комментарии "Европейской правде"

Прямая речь Гарт: "Североатлантический совет собирается сегодня утром на очередное заседание и, среди прочего, будет обсуждать вопрос реакции НАТО на ночное вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши".

Реклама:

Детали: Ранее Польша подтвердила, что ночью 10 сентября российские дроны нарушили ее воздушное пространство, и сообщила, что впервые решила сбивать эти БпЛА.

Между тем, по данным СМИ, в НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, что этой ночью впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО, однако добавил, что причин для паники нет.

РЕКЛАМА:

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила о преднамеренном и самом серьезномнарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по меньшей мере восемь ударных дронов этой ночью были нацелены в направлении Польши – глава государства ожидает, что россияне почувствуют последствия за свои злонамеренные действия.