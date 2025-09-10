В НАТО обсудят, как реагировать на вторжение российских БпЛА в Польшу
Североатлантический совет соберется на заседание 10 сентября, чтобы обсудить, какой должна быть реакция НАТО на вторжение российских дронов на территорию Польши.
Источник: пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт в комментарии "Европейской правде"
Прямая речь Гарт: "Североатлантический совет собирается сегодня утром на очередное заседание и, среди прочего, будет обсуждать вопрос реакции НАТО на ночное вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши".
Детали: Ранее Польша подтвердила, что ночью 10 сентября российские дроны нарушили ее воздушное пространство, и сообщила, что впервые решила сбивать эти БпЛА.
Между тем, по данным СМИ, в НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, что этой ночью впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО, однако добавил, что причин для паники нет.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила о преднамеренном и самом серьезномнарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.
Президент Владимир Зеленский заявил, что по меньшей мере восемь ударных дронов этой ночью были нацелены в направлении Польши – глава государства ожидает, что россияне почувствуют последствия за свои злонамеренные действия.