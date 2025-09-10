Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В НАТО обсудят, как реагировать на вторжение российских БпЛА в Польшу

Ирина Кутелева, Ирина БалачукСреда, 10 сентября 2025, 11:44
В НАТО обсудят, как реагировать на вторжение российских БпЛА в Польшу
Фото иллюстративное с Getty images

Североатлантический совет соберется на заседание 10 сентября, чтобы обсудить, какой должна быть реакция НАТО на вторжение российских дронов на территорию Польши.

Источник: пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт в комментарии "Европейской правде"

Прямая речь Гарт: "Североатлантический совет собирается сегодня утром на очередное заседание и, среди прочего, будет обсуждать вопрос реакции НАТО на ночное вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши".

Реклама:

Детали: Ранее Польша подтвердила, что ночью 10 сентября российские дроны нарушили ее воздушное пространство, и сообщила, что впервые решила сбивать эти БпЛА.

Между тем, по данным СМИ, в НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, что этой ночью впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО, однако добавил, что причин для паники нет.

РЕКЛАМА:

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила о преднамеренном и самом серьезномнарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по меньшей мере восемь ударных дронов этой ночью были нацелены в направлении Польши – глава государства ожидает, что россияне почувствуют последствия за свои злонамеренные действия.

НАТОРосcияПольшабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
ОбновленоВ Киевской области из-за повреждения железной дороги отменили ряд пригородных и региональных рейсов
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий
Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы
Российский дрон 50 минут летал в воздушном пространстве Румынии – Зеленский
25 лет без Георгия Гонгадзе. Программа Недели памяти
Все новости...
НАТО
Рютте считает, что союзники НАТО успешно справились с атакой дронов РФ на Польшу
В Польше сообщили, что НАТО задействовало статью 4 Договора из-за вторжения дронов РФ
Рютте отказался четко оценить атаку дронов РФ на Польшу, но пообещал защиту НАТО
Последние новости
11:37
"Птахи Мадяра" сбили российский БПЛА «Орион» стоимостью более 5 миллионов долларов
11:35
В США хотят сделать санкции против нефти РФ обязательными к принятию
11:22
Литовские пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью на фоне ее учений с РФ
10:59
боксПоказал искусство бокса: Кроуфорд деклассировал Альвареса в главном бою года
10:58
В Литве поднимали истребители НАТО из-за российских самолетов
10:43
Ученые датировали кладку яиц динозавров благодаря "атомным часам": находка насчитывает 86 млн лет
10:40
СМИ: Трамп уже сомневается в своей способности влиять на Путина
10:22
текстХотинский рубеж. Как казаки пробивались в мир, но добрались до "русского мира"
10:16
США и Китай обсуждают пошлины и судьбу TikTok в Мадриде
10:11
боксРеванш не состоялся: Богачук второй раз за карьеру проиграл Адамсу
Все новости...
Реклама:
Реклама: