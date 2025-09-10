Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща направить Росії ноту протесту через атаку дронів

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 10 вересня 2025, 13:31
Польща направить Росії ноту протесту через атаку дронів
фото: getty images

МЗС Польщі викличе тимчасового повіреного у справах Росії у зв'язку з порушенням польського повітряного простору російськими безпілотниками, йому вручать ноту протесту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Деталі: За словами речника МЗС Польщі Павела Вронського, "його викличуть до МЗС і вручать ноту протесту". При цьому він не повідомив час зустрічі.

Реклама:

Російський дипломат, однак, у репортажі для пропагандистського агентства "РИА Новости" заявив, що "Польща не представила жодних доказів" того, що збиті над країною безпілотники мали російське походження.

"Вважаємо ці звинувачення безпідставними. Жодних доказів того, що ці безпілотники мають російське походження, не було представлено", – заявив Андрей Ордаш, тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі.

Він додав, що "Росія абсолютно не зацікавлена в ескалації конфлікту з Польщею. "Але, на жаль, ми не можемо розраховувати на те, що польська влада прислухається до нас у своєму антиросійському шаленстві", – оцінив він.

614РЕКЛАМА:

Прем'єр Польщі Дональд Туск підкреслив, що російські безпілотники не залетіли до Польщі внаслідок помилки або "невеликих російських провокацій у мінімальному масштабі".

"Вперше в цій війні (безпілотники залетіли – ред.) не з території України, в результаті помилок, дезорієнтації безпілотників або невеликих російських провокацій в мінімальному масштабі. Вперше велика кількість цих безпілотників пролетіла над Польщею безпосередньо з Білорусі", – зазначив прем'єр-міністр під час виступу в Сеймі.

 Туск також повідомив, що повітряний простір країни, за попередніми даними, порушили 19 безпілотників.

ПольщабезпілотникиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибухи боєприпасів на залізниці: поліція розпочала розслідування щодо порушення правил безпеки
ГУР та ССО здійснили комбіновану атаку на залізничну інфраструктуру Росії – джерело
Реакція Трампа на дрони РФ в Польщі викликала занепокоєння в Європі – Reuters
відеоУ Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
Сили оборони України уразили дронами один із найбільших російських НПЗ
ОновленоНа Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Усі новини...
Польща
У Польщі після атаки дронів знайшли сім БпЛА і "рештки невідомої ракети" – ЗМІ
Зеленський повідомив нові деталі про рух дронів, що вторглися на територію Польщі
Туск повідомив про 19 дронів, які атакували Польщу
Останні новини
16:22
футболПерший пішов: українець Ванат забив у своєму дебютному матчі за "Жирону"
16:20
Через вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
16:17
Вчені виявили, що частини спалахів на Сонці на десятки мільйонів градусів гарячіші, ніж вважалося досі
16:15
У посла України в Албанії стався серцевий напад
16:08
Марченко оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік у 16 мільярдів євро: розрахунки тривають
15:52
відеоДрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ
15:32
Прокуратура не змогла через суд знести багатоповерхівку, збудовану впритул до школи у Вінниці
15:27
Жіноча збірна України переграла Польщу та здобула бронзу Євроліги пляжного футболу
15:18
Туск закликав польських політиків зупинити хвилю "проросійських настроїв"
15:07
"Повноцінний метод лікування": вчені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: