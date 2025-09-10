Польща направить Росії ноту протесту через атаку дронів

МЗС Польщі викличе тимчасового повіреного у справах Росії у зв'язку з порушенням польського повітряного простору російськими безпілотниками, йому вручать ноту протесту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Деталі: За словами речника МЗС Польщі Павела Вронського, "його викличуть до МЗС і вручать ноту протесту". При цьому він не повідомив час зустрічі.

Реклама:

Російський дипломат, однак, у репортажі для пропагандистського агентства "РИА Новости" заявив, що "Польща не представила жодних доказів" того, що збиті над країною безпілотники мали російське походження.

"Вважаємо ці звинувачення безпідставними. Жодних доказів того, що ці безпілотники мають російське походження, не було представлено", – заявив Андрей Ордаш, тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі.

Він додав, що "Росія абсолютно не зацікавлена в ескалації конфлікту з Польщею. "Але, на жаль, ми не можемо розраховувати на те, що польська влада прислухається до нас у своєму антиросійському шаленстві", – оцінив він.

614РЕКЛАМА:

Прем'єр Польщі Дональд Туск підкреслив, що російські безпілотники не залетіли до Польщі внаслідок помилки або "невеликих російських провокацій у мінімальному масштабі".

"Вперше в цій війні (безпілотники залетіли – ред.) не з території України, в результаті помилок, дезорієнтації безпілотників або невеликих російських провокацій в мінімальному масштабі. Вперше велика кількість цих безпілотників пролетіла над Польщею безпосередньо з Білорусі", – зазначив прем'єр-міністр під час виступу в Сеймі.

Туск також повідомив, що повітряний простір країни, за попередніми даними, порушили 19 безпілотників.