Польша направит России ноту протеста из-за атаки дронов

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 10 сентября 2025, 13:31
фото: getty images

МИД Польши вызовет временного поверенного в делах России в связи с нарушением польского воздушного пространства российскими беспилотниками, ему вручат ноту протеста.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News

Детали: По словам спикера МИД Польши Павела Вронского, "его вызовут в МИД и вручат ноту протеста". При этом он не сообщил время встречи.

Российский дипломат, однако, в репортаже для пропагандистского агентства "РИА Новости" заявил, что "Польша не представила никаких доказательств" того, что сбитые над страной беспилотники были российского происхождения.

"Считаем эти обвинения безосновательными. Никаких доказательств того, что эти беспилотники имеют российское происхождение, представлено не было", – заявил Андрей Ордаш, временный поверенный в делах России в Польше.

Он добавил, что "Россия абсолютно не заинтересована в эскалации конфликта с Польшей". "Но, к сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что польские власти прислушиваются к нам в своем антироссийском неистовстве", – оценил он.

Премьер Польши Дональд Туск подчеркнул, что российские беспилотники не залетели в Польшу в результате ошибки или "небольших российских провокаций в минимальном масштабе".

"Впервые в этой войне (беспилотники залетели. – Ред.) не с территории Украины, в результате ошибок, дезориентации беспилотников или небольших российских провокаций в минимальном масштабе. Впервые большое количество этих беспилотников пролетело над Польшей непосредственно из Беларуси", – отметил премьер-министр во время выступления в Сейме.

Туск также сообщил, что воздушное пространство страны, по предварительным данным, нарушили 19 беспилотников.

