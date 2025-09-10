Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі після атаки дронів знайшли сім БпЛА і "рештки невідомої ракети" – ЗМІ

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 10 вересня 2025, 13:49
У Польщі після атаки дронів знайшли сім БпЛА і рештки невідомої ракети – ЗМІ
Фото: Facebook Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

Польський мовник радіостанції RMF FM повідомив, що у Польщі після нічної атаки Росії було знайдено сім безпілотників, а також залишки однієї ракети.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: За останньою інформацією, отриманою журналістом радіостанції, на цей час у Польщі виявлено сім безпілотників – п'ять у Люблінському регіоні, один у Лодзькому регіоні та один у Вармінсько-Мазурському регіоні.

Реклама:

У Люблінському воєводстві безпілотники були знайдені в Чесниках, Чоснувці, Вирках (де був пошкоджений дах будівлі), Кшивоверській Колонії, Вогині та Вихалево (де були знайдені рештки ракети невідомого походження). Варто зазначити, що наразі невідомо, чи пов'язані залишки ракети з останньою атакою.

Безпілотники також були виявлені в Лодзькому воєводстві – в Мнішеку і в Вармінсько-Мазурському воєводстві – в Олесно.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд  Туск повідомив, що повітряний простір країни, за попередніми даними, порушили 19 безпілотників. Сили ППО збили чотири дрони, останій збито о 6.45 за місцевим часом.

614РЕКЛАМА:

Туск повідомив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів уночі 10 вересня.

ПольщабезпілотникиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновленоДрони ГУР атакували НПЗ в Уфі за 1400 км від кордону з Україною
Польща підняла авіацію й закрила аеропорт Любліна через дрони над Україною
фотоУ Польщі з української церкви зрізали хрест, посол України вимагає покарання винних
Трамп висунув умови країнам НАТО для введення "серйозних" санкцій проти Росії
ООН ухвалила декларацію про дві держави на Близькому Сході
фотоБезпілотники у нафтоналивному порту "Приморськ" уразили 2 танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ
Усі новини...
Польща
Польща направить Росії ноту протесту через атаку дронів
Туск повідомив про 19 дронів, які атакували Польщу
У Польщі публікують фото російського дрона "Гербера", що впав і не вибухнув
Останні новини
19:21
Десятки тисяч людей вийшли на антиімміграційний марш і контрпротест у Лондоні
19:14
Базовий документ про гарантії безпеки для України фактично готовий – Зеленський
19:00
На Закарпатті чоловік із ножем увірвався в дім 77-річної жінки і намагався її зґвалтувати
18:54
У Туреччині взяли під варту ще одного політика опозиції
18:46
фото, відео, оновленоДрони ГУР атакували НПЗ в Уфі за 1400 км від кордону з Україною
18:43
НАЗК виявив, що інспектор з енергонагляду не задекларував 3,1 мільйони гривень
18:26
Польща підняла авіацію й закрила аеропорт Любліна через дрони над Україною
18:22
Росія над Баренцевим морем в рамках навчань відпрацювала удари "Кинджалами" по НАТО
17:52
ЗМІ: 6 країн наполягають на введенні обмежень на продаж алкоголю в ЄС
17:51
Богачук назвав найкращого боксера незалежно від вагової категорії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: