У Польщі після атаки дронів знайшли сім БпЛА і "рештки невідомої ракети" – ЗМІ

Польський мовник радіостанції RMF FM повідомив, що у Польщі після нічної атаки Росії було знайдено сім безпілотників, а також залишки однієї ракети.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: За останньою інформацією, отриманою журналістом радіостанції, на цей час у Польщі виявлено сім безпілотників – п'ять у Люблінському регіоні, один у Лодзькому регіоні та один у Вармінсько-Мазурському регіоні.

У Люблінському воєводстві безпілотники були знайдені в Чесниках, Чоснувці, Вирках (де був пошкоджений дах будівлі), Кшивоверській Колонії, Вогині та Вихалево (де були знайдені рештки ракети невідомого походження). Варто зазначити, що наразі невідомо, чи пов'язані залишки ракети з останньою атакою.

Безпілотники також були виявлені в Лодзькому воєводстві – в Мнішеку і в Вармінсько-Мазурському воєводстві – в Олесно.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що повітряний простір країни, за попередніми даними, порушили 19 безпілотників. Сили ППО збили чотири дрони, останій збито о 6.45 за місцевим часом.

Туск повідомив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів уночі 10 вересня.