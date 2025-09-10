Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше после атаки дронов нашли семь БпЛА и "остатки неизвестной ракеты" – СМИ

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 10 сентября 2025, 13:49
В Польше после атаки дронов нашли семь БпЛА и остатки неизвестной ракеты – СМИ
Фото: Facebook Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki

Польский вещатель радиостанции RMF FM сообщил, что в Польше после ночной атаки России было найдено семь беспилотников, а также остатки одной ракеты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: По последней информации, полученной журналистом радиостанции, на данный момент в Польше обнаружено семь беспилотников – пять в Люблинском регионе, один в Лодзинском регионе и один в Варминско-Мазурском регионе.

Реклама:

В Люблинском воеводстве беспилотники были найдены в Чесниках, Чоснувке, Вирках (где была повреждена крыша здания), Кшивоверской Колонии, Вогине и Выхалево (где были найдены остатки ракеты неизвестного происхождения). Стоит отметить, что пока неизвестно, связаны ли остатки ракеты с последней атакой.

Беспилотники также были обнаружены в Лодзинском воеводстве – в Мнишеке и в Варминско-Мазурском воеводстве – в Олесно.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны, по предварительным данным, нарушили 19 беспилотников. Силы ПВО сбили четыре дрона, последний сбит в 6.45 по местному времени.

РЕКЛАМА:

Туск сообщил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов ночью 10 сентября.

ПольшабеспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
Взрывы боеприпасов на железной дороге: полиция начала расследование по факту нарушения правил безопасности
ГУР и ССО осуществили комбинированную атаку на железнодорожную инфраструктуру России – источник
Реакция Трампа на дроны РФ в Польше вызвала беспокойство в Европе – Reuters
видеоВ Генштабе объяснили повреждение железной дороги в Киевской области: детонация боеприпасов в поезде
Силы обороны Украины поразили дронами один из крупнейших российских НПЗ
Все новости...
Польша
Польша направит России ноту протеста из-за атаки дронов
Туск сообщил о 19 дронах, которые атаковали Польшу
В Польше публикуют фото российского дрона "Гербера", который упал и не взорвался
Последние новости
16:37
ВидеоFPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
16:22
футболПервый пошел: украинец Ванат забил в своем дебютном матче за "Жирону"
16:20
фотоИз-за взрывов в Киевской области 28 поездов изменили маршруты – Свириденко
16:17
Ученые обнаружили, что части вспышек на Солнце на десятки миллионов градусов горячее, чем считалось до сих пор
16:15
У посла Украины в Албании случился сердечный приступ
16:08
Марченко оценил дефицит финансирования на 2026 год в 16 миллиардов евро: расчеты продолжаются
15:52
видеоДроны ГУР атаковали военное химическое производство в Пермском крае РФ
15:32
Прокуратура не смогла через суд снести многоэтажку, построенную вплотную к школе в Виннице
15:27
Украина в серии пенальти переиграла Польшу и завоевала бронзу Евролиги пляжного футбола
15:18
Туск призвал польских политиков остановить волну "пророссийских настроений"
Все новости...
Реклама:
Реклама: