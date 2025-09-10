В Польше после атаки дронов нашли семь БпЛА и "остатки неизвестной ракеты" – СМИ

Польский вещатель радиостанции RMF FM сообщил, что в Польше после ночной атаки России было найдено семь беспилотников, а также остатки одной ракеты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: По последней информации, полученной журналистом радиостанции, на данный момент в Польше обнаружено семь беспилотников – пять в Люблинском регионе, один в Лодзинском регионе и один в Варминско-Мазурском регионе.

В Люблинском воеводстве беспилотники были найдены в Чесниках, Чоснувке, Вирках (где была повреждена крыша здания), Кшивоверской Колонии, Вогине и Выхалево (где были найдены остатки ракеты неизвестного происхождения). Стоит отметить, что пока неизвестно, связаны ли остатки ракеты с последней атакой.

Беспилотники также были обнаружены в Лодзинском воеводстве – в Мнишеке и в Варминско-Мазурском воеводстве – в Олесно.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны, по предварительным данным, нарушили 19 беспилотников. Силы ПВО сбили четыре дрона, последний сбит в 6.45 по местному времени.

Туск сообщил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов ночью 10 сентября.