У Польщі повідомили, що НАТО задіяв статтю 4 Договору через вторгнення дронів РФ

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоСереда, 10 вересня 2025, 15:30
прапори ЄС, Польщі та НАТО. фото Getty Images

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що Північноатлантичний альянс застосував статтю 4 Північноатлантичного договору на тлі атаки російських безпілотників на територію країни, яка передбачає спільні консультації.

Джерело: Шлапка в ефірі Polsat News, "Європейська правда"

Деталі: Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше 10 вересня повідомив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів.

Відтак Шлапка заявив, що НАТО застосував відповідну статтю, а також зазначив, що в рамках процедури вже відбулися консультації.

Передісторія:

