В Польше сообщили, что НАТО задействовало статью 4 Договора из-за вторжения дронов РФ

Спикер польского правительства Адам Шлапка заявил, что Североатлантический альянс применил статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских беспилотников на территорию страны, которая предусматривает совместные консультации.

Источник: Шлапка в эфире Polsat News, "Европейская правда"

Детали: Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации, когда, по их мнению, существует угроза для территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее 10 сентября сообщил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов.

Затем Шлапка заявил, что НАТО применило соответствующую статью, а также отметил, что в рамках процедуры уже состоялись консультации.

