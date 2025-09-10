Усі розділи
Автомобіль евакуаційної місії підірвався на виїзді з Берислава: загинув поліцейський, 4 поранених

Валентина РоманенкоСереда, 10 вересня 2025, 16:18
пошкоджене авто поліції. ілюстративне фото поліції Харківщини

Автомобіль евакуаційної групи, яка виконувала завдання з евакуації громадян, підірвався на вибухівці у Херсонській області: один поліцейський загинув, ще двоє його колег та двоє комунальників дістали поранення

Джерело: очільник Бериславської міської військової адміністрації Володимир Літвінов у соцмережах

Деталі: Зазначено, що 10 вересня евакуаційна група, до складу якої входили троє співробітників Бериславського районного відділу поліції, поверталася з міста Берислав до місця тимчасової дислокації підрозділу. Напередодні вони виконували завдання з евакуації, під час якого потрапили під ворожий обстріл.

Під час виїзду з міста службовий автомобіль комунального підприємства наїхав на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок підриву один поліцейський загинув, ще двоє його колег та двоє працівників комунального підприємства Бериславської громади дістали поранення. Всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу, додав голова МВА.

Пряма мова Літвінова: "Ця трагедія – нагадування про те, що кожна евакуація відбувається під обстрілами, під загрозою вибухів і смерті. І кожен, хто залишається на небезпечній території, наражає на ризик не лише себе, а й тих, хто приходить на допомогу.

Поліцейські, рятувальники, медики – вони щодня ризикують власним життям, щоб урятувати інших. Будьте відповідальними. Не чекайте останнього моменту. Евакуюйтеся, поки ще є така можливість".

евакуаціяХерсонська областьвибухвійна
